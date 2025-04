3. Liga 1. FC Saarbrücken feiert wichtige drei Punkte gegen Aue Stand: 08.04.2025 20:53 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken meldet sich zurück im Aufstiegsrennen. Gegen Erzgebirge Aue holten die Blau-Schwarzen am Dienstagabend einen 2:0-Sieg und halten so wichtige drei Punkte im Ludwigspark.

Thomas Braun

Nach vier sieglosen Spielen in Folge und dem Abrutschen aus den Aufstiegsrängen war den Blau-Schwarzen der Erfolgshunger am Dienstagabend im Ludwigspark anzusehen. Von Beginn an ging es nach vorne. Durch Kai Brünker und Bjarne Thoelke gab es gleich in den ersten fünf Minuten zwei große Chancen.

Civeja legt mit Traumpass für Rabihic auf

Nach und nach verflachte dann aber die Partie - über weite Phasen sahen die rund 11.000 Zuschauer ein Mittelfeldgeplänkel ohne größere Torchancen. Erst gegen Ende der ersten Hälfte nahm Saarbrücken wieder Tempo auf - und schaffte dann in der 39. Minute den erlösenden Führungstreffer.

Civeja schnappte sich nach einem Ballverlust von Aue im Mittelfeld das Leder, lief dann auf das gegnerische Tor zu und bediente mit einem Traumpass Kasim Rabihic genau in den Lauf. Der verwandelte souverän zum 1:0.

FCS-Trainer Ziehl, der zuletzt unter dem Unmut der Fans zu leiden hatte, peitschte sein Team weiter nach vorne. Aue konnte sich aber zunächst ohne weiteres Gegentor in die Pause retten.

Frühes zweites Tor nach dem Seitenwechsel

Nach dem Seitenwechsel machten die Saarbrücken aber genau dort weiter, wo sie in der ersten Hälfte aufgehört hatten: mit Druck nach vorne spielen. Aue geriet zunehmend ins Schwimmen - bekam den Ball nicht aus dem eigenen Strafraum. Erst vier Minuten waren in der zweiten Hälfte gespielt, als Florian Krüger dann nachlegte. Im gegnerischen Sechzehner ließ er einen Gegenspieler aussteigen und verwandelte dann aus spitzem Winkel ins lange Eck.

Mit dem 2:0 im Rücken hatte Saarbrücken die Partie nun im Griff. In der 66. Minute hätte Sontheimer nach einem Zuspiel von Civeja den Deckel draufmachen können - statt abzuziehen, legt er aber noch einmal quer und vergab so die Chance. Am Ende rächte sich das allerdings nicht - es blieb beim 2:0 und wichtigen drei Punkten, um an den Konkurrenten im Aufstiegsrennen dranzubleiben.

Saarbrücken bleibt auf dem vierten Platz

Da zeitgleich auch Bielefeld sein Heimspiel gegen Wiesbaden gewonnen hat, bleibt Saarbrücken auf dem vierten Tabellenrang - erhöht aber den Druck auf Cottbus und Dresden, die erst am Mittwoch dran sind.

Für Saarbrücken endet die englische Woche am Freitagabend auswärts bei Wehen Wiesbaden. Dann haben die Saarländer eine Woche Pause, bevor am 20. April das Spitzenspiel gegen den aktuellen Tabellenfüher Dynamo Dresden ansteht.

Über dieses Thema berichten die SR info-Nachrichten im Radio am 08.04.2025. Eine ausführliche Zusammenfassung gibt es im Anschluss an das Spiel in der SR Mediathek.

