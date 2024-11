Sieg im Stadtduell 1. FC Saarbrücken erreicht Viertelfinale im Saarlandpokal Stand: 16.11.2024 15:58 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken hat das Stadtduell gegen den SV Saar 05 gewonnen. Die Partie endete 2:0. Die Mannschaft steht damit im Viertelfinale des Saarlandpokals.

Der 1. FC Saarbrücken will sich in dieser Saison wieder den Pokalsieg im Saarlandpokal sichern. Dafür konnte der Drittligist am Samstag den nächsten Schritt machen. Im Achtelfinale trat der FCS zum Stadtduell beim Saarlandligisten SV Saar 05 Saarbrücken an.

Saar 05 macht es FCS schwer

Bereits in der achten Minute konnte der FCS in Führung gehen. Jacopo Sardo traf per Kopf zum 1:0. Saar 05 machte es dem Drittligisten aber nicht einfach. Der Saarlandligist stellte die Räume gut zu.

Nach dem Seitenwechsel konnte Kai Brünker in der 49. Minute den Vorsprung des FCS auf 2:0 ausbauen. Bei diesem Stand blieb es auch bis zum Schluss. Der 1. FC Saarbrücken hat damit das Viertelfinale im Saarlandpokal erreicht.

Über dieses Thema haben auch die SR info Nachrichten im Radio am 16.11.2024 berichtet.

