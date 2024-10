3. Liga Saarbrücken dreht Partie gegen VfB Stuttgart II Stand: 19.10.2024 18:35 Uhr

Nach einem schwachen Start und einem deutlichen Rückstand nimmt der 1. FC Saarbrücken doch noch drei Punkte aus dem Spiel gegen VfB Stuttgart II mit nach Hause. Drei Tore sicherten den Saarbrückern am Ende den Sieg.

FCS-Trainer Rüdiger Ziehl zeigte sich vor der Partie gegen VfB Stuttgart II selbstbewusst. Die Mannschaft war den Saarbrückern nicht unbekannt, in der Sommervorbereitung konnte der FCS bereits ein Testspiel gegen die Bundesligareserve der Stuttgarter mit 2:1 für sich entscheiden.

Den Start in diese Partie hatte sich der 1. FC Saarbrücken allerdings sicher anders vorgestellt. Gerade einmal 60 Sekunden rollte der Ball, als Stuttgart schon in Führung ging. Frans Krätzig flankte den Ball auf Christopher Olivier, der aus der Distanz ins Tor traf. Das bedeutete den FCS den 0:1-Rückstand nach nur einer Minute.

Die Stuttgarter machten daraufhin weiter Druck – beinahe wäre es kurz darauf sogar die 2:0-Führung geworden, als Benjamin Boakye in der achten Minute einen nächsten Torschuss abgab. Der Ball wurde allerdings abgefälscht und ging dadurch knapp am Saarbrücker Tor vorbei.

Vasiliadis erzielt den Anschlusstreffer für den FCS

In der 19. Minute gab es dann einen weiteren Dämpfer für die Saarbrücker: Der Stuttgarter Jarzinho Malanga gab den Ball von links an Boakye, der nun tatsächlich das 2:0 erzielte.

Für FCS-Fans kam in der 31. Minute zumindest eine erste Gelegenheit zum Jubeln: Patrick Sontheimers abgefälschter Schuss landete bei Sebastian Vasiliadis, der den Ball in die untere rechte Torecke bugsierte und damit den Anschlusstreffer für die Saarbrücker erzielte. Mit dem 1:2 aus Saarbrücker Sicht ging es zur Halbzeit in die Kabinen.

FCS dreht das Spiel

Nach dem Start der zweiten Spielhälfte fackelte das Team von Trainer Ziehl nicht lange. Lasse Wilhelm war es, der in der 50. Minute an den Ball kam und ins Tor einschieben konnte. Zuvor hatte Brünker auf das Tor geköpft, der Abpraller landete Wilhelm vor den Füßen und es stand 2:2.

In der 57. Minute konnte der FCS die Partie dann endgültig drehen. Richard Neudecker beförderte den Ball durch einen Freistoß scharf vor das Tor, alle Spieler und auch VfB-Keeper Dennis Seimen verpassten die Kugel, die in der Tormitte landete. Damit führten die Saarbrücker nun mit 3:2.

Die Stuttgarter kamen danach zwar nochmal zum Abschluss, konnten aber nicht mehr zurückschlagen. Trotz des schwachen Starts konnte der FCS doch noch mit einem Sieg und drei Punkten nach Hause fahren.

Start in die englische Woche

Die Partie in Großaspach war gleichzeitig auch der Startschuss in die englische Woche für den FCS. Bereits am Dienstag geht es im Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock weiter, am kommenden Samstag gastieren die Saarländer beim VfL Osnabrück.

Die Zusammenfassung der Partie sehen Sie am Samstagabend im aktuellen bericht sowie am Sonntag ab 22.15 Uhr in der SR sportarena. Außerdem berichten wir auf SR 3 live in Einblendungen von der Partie.

Mehr zum 1. FC Saarbrücken

1. FC Saarbrücken muss Geldstrafe zahlen Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat den Drittligisten 1. FC Saarbrücken zu einer Geldstrafe verurteilt. Grund ist das Fehlverhalten von Fans beim Drittligaspiel gegen den SSV Ulm Anfang August.

Rassistische Beleidigungen bei Spiel des 1. FC Saarbrücken Bei der Partie des 1. FC Saarbrücken gegen Arminia Bielefeld am vergangenen Sonntag im Ludwigspark ist es offenbar zu rassistischen Ausfällen gekommen. Der Verein hat reagiert.

1. FC Saarbrücken holt einen Punkt gegen Arminia Bielefeld Der 1. FC Saarbrücken ist bei seinem Heimspiel am Sonntag nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Die Partie gegen Arminia Bielefeld endete im Saarbrücker Ludwigsparkstadion mit 0:0.

Timmy Thiele schickt Saarbrücken mit 1:4 nach Hause Der 1. FC Saarbrücken ist am Samstagnachmittag in Cottbus mächtig unter die Räder geraten. 1:4 stand am Ende aus Sicht des FCS auf der Anzeigetafel. Dabei erzielte Thiele alle vier Treffer für die Hausherren.