Wrestling Wrestling: Fragen und Antworten zu WWE Smackdown und Bash in Berlin

Wrestling: Fragen und Antworten zu WWE Smackdown und Bash in Berlin

Der Zirkus ist in der Stadt. Mit gleich zwei Veranstaltungen an zwei Abenden hintereinander kommt die WWE, der weltgrößte Wrestling-Verband, nach Berlin. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu im Überblick.

Was ist WWE Smackdown?

WWE SmackDown ist eine wöchentliche, zwei Stunden währende Wrestling-Show, die von der World Wrestling Entertainment (WWE) produziert wird, dem größten und erfolgreichsten Wrestling-Verband der Welt. Smackdown ist dabei neben WWE Raw eines der Flaggschiffe des Unternehmens. Die Reihe wird seit 1999 ausgestrahlt und folgt einem episodischen Format, in dem Wrestler in verschiedenen Matches gegeneinander antreten, um Titel zu gewinnen oder Rivalitäten auszutragen. Die Sendung beinhaltet sowohl Einzel- als auch Tag-Team-Matches.



SmackDown war und ist Teil des sogenannten "Brand Splits", bei dem die WWE ihre Wrestler und Shows auf die verschiedenen "Brands", also SmackDown und Raw aufteilt. Diese haben oft unterschiedliche Roster (Wrestlerlisten), was bedeutet, dass Wrestler, die bei SmackDown auftreten, in der Regel nicht bei Raw zu sehen sind und umgekehrt.

Was ist Bash in Berlin?

Im Gegensatz zum seriellen Format Smackdown ist Bash in Berlin ein einmaliges Pay-per-View und Livestream-Event und als solches das erste überhaupt, das in Deutschland stattfindet. Zudem kommt es beim Bash in Berlin zu Kämpfen zwischen Wrestlern beider "Brands".

Wo und wann genau finden die Veranstaltungen statt?

Sowohl WWE Smackdown (30. August, ab 18:30 Uhr) also auch Bash in Berlin (31. August, ab 19:30 Uhr) finden in der Uber-Arena am Ostbahnhof statt.

Was kosten die Tickets?

Die günstigsten Karten gab es für 81,13 Euro. Diese sind jedoch bereits ausverkauft. Sogenannte Premium-Tickets verschiedener Kategorien sind noch zu haben. Diese beginnen ab 175 Euro pro Person. Gute Plätze koste(te)n schonmal 2.000 Euro. Das sorgte bei den Fans für viel Ärger. Jedoch sagt Christian Bruns, Deutschlands wohl bekanntester Wrestling-Journalist, im Gespräch mit rbb|24: "Gleichwohl gibt es Fans, die das bezahlt haben. Die sich einfach denken, das ist jetzt die Chance, nach all den Jahren mal so ein Event mitzuerleben."

Gibt es deutsche Teilnehmer?

Ja. Mit bürgerlichem Namen heißt er Marcel Barthel. Als Wrestler firmiert der gebürtige Pinneberger unter dem Pseudonym Ludwig Kaiser. Der 34-Jährige ist der einzige Deutsche unter den WWE-Stars. Dazu gesellt sich noch der Österreicher Gunther, der gegenüber rbb|24 Inforadio aber sagt: "Ich habe so circa zwölf Jahre in Deutschland gelebt und das waren auch die bisher entscheidendsten Jahre meiner Karriere."



Über das deutsche Publikum sagt Gunther, der auch "der Ringgeneral" genannt wird: "Ich mag an Deutschland, dass die Fans am Anfang zwar noch verhalten sind, sie sich dann aber zum Ende hin doch mitreißen lassen. Die gute Leistung im Ring wird honoriert. Es gibt immer wenig Vorschuss im Vertrauen, aber wenn man es sich verdient hat, dann passt das."

Wer sind die Stars?

WWE SmackDown hat viele Stars, die regelmäßig auftreten und die Show prägen. Darunter zum Beispiel Roman Reigns, einer der dominantesten WWE-Superstars der letzten Jahre. Er ist bekannt für seine lange Regentschaft als Universal Champion und sein charismatisches Auftreten. LA Knight hingegen gilt als ein aufstrebender Star, der durch seine starke Persönlichkeit und seine Redekunst schnell an Popularität gewonnen hat. Er wird oft als einer der zukünftigen Topstars der WWE gehandelt.



Bianca Belair wiederum ist eine der führenden Wrestlerinnen bei SmackDown. Sie ist bekannt für ihre athletischen Fähigkeiten und hat bereits mehrere Titel gewonnen, darunter die WWE SmackDown Women's Championship. Charlotte Flair ist eine der erfolgreichsten Wrestlerinnen in der Geschichte der WWE und Tochter der Legende Ric Flair. Charlotte ist bekannt für ihre zahlreichen Titelgewinne und ihre technischen Fähigkeiten im Ring.



Die Usos (Jey und Jimmy Uso)haben sich als eines der erfolgreichsten Tag Teams in der Geschichte der WWE etabliert. Ihre Matches gehören oft zu den Höhepunkten von SmackDown.

Um was wird gekämpft?

Für das Bash in Berlin stehen die Duelle bereits fest. So tritt Gunther im WWE Schwergewichts-Weltmeisterschaftskampf gegen den Altmeister und sogenannten "Legendenkiller" Randy Orton an. Orton gilt als einer der beliebtesten Wrestler der vergangenen 20 Jahre. Weiterhin kommt es zu einem Titelkampf zwischen Cody Rhodes und Kevin Owens und einem Duell zwischen CM Punk und Drew McIntyre. In den Tag-Team-Matches treten Damian Priest und Rhea Ripley gegen Dominik Mysterio und Liv Morgan. Außerdem treffen The Unholy Union (Alba Fyre und Isla Dawn) auf Bianca Belair & Jade Cargill. Zudem könnte es zu einem Duell zwischen dem deutschen Ludwig Kaiser und dem amtierenden US-Champion Ilja Dragunov kommen.

