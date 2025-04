Regionalliga Nordost Vor Pokal-Duell: BFC gewinnt gegen Altglienicke, Babelsberg schlägt Viktoria Stand: 05.04.2025 16:55 Uhr

Der BFC Dynamo hat die Generalprobe für das Berliner Landespokal-Halbfinale erfolgreich gemeistert. Am Samstag gewannen die Weinroten in der Regionalliga gegen die VSG Altglienicke mit 3:0 (2:0). Beide Teams spielen am Ostermontag (16 Uhr) erneut gegeneinander, wenn es um den Einzug ins Pokalfinale geht.



Das Team von Dennis Kutrieb hatte die Partie im heimischen Sportforum von Beginn an im Griff. Ivan Knezevic (7. Minute) und Rufat Dadashov (36.) sorgten bereits vor dem Pausenpfiff für klare Verhältnisse. Der Treffer von Kristijan Makovec zur frühen Vorentscheidung markierte letztlich auch den 3:0-Endstand (52.).



In der Tabelle rückte der BFC mit dem Heimerfolg auf den 6. Platz vor, die VSG verharrt auf dem 8. Rang.

SV Babelsberg gewinnt, Viktoria blickt nach unten

Der SV Babelsberg konnte nach zwei enttäuschenden Auftritten einen Befreiungsschlag in der Regionalliga feiern. Gegen Viktoria Berlin setzten sich die Potsdamer mit 3:1 (2:0) durch. Die Treffer das Team aus Brandenburg erzielten die ehemaligen Hertha-Nachwuchsspieler Ruwen Werthmüller (2.) und Maurice Covic (25.) sowie Mike Bachmann (90.). Das zwischenzeitliche Anschlusstor markierte Ivan Yermachkov (48.).



Babelsberg, das in den vorhergehenden Partien gegen die beiden Kellerkinder VFC Plauen (0:0) und FC Eilenburg (2:3) nur einen Punkt holte, festigte mit dem Sieg am Samstag den 12. Tabellenplatz. Viktoria Berlin bleibt auf dem 14. Platz und befindet sich damit weiter im Abstiegskampf.

