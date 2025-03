Volleyball Volleyball: Potsdamerinnen gewinnen am letzten Spieltag der Bundesliga-Hauptrunde Stand: 15.03.2025 21:13 Uhr

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben am letzten Spieltag der Bundesliga-Hauptrunde ihren vierten Tabellenplatz verteidigt. Gegen den unmittelbaren Verfolger VfB Suhl gewann die Mannschaft von Trainer Riccardo Boierei mit 3:1 (17:25, 25:21, 25:23, 25:15). Vor 1.428 Zuschauern in der MBS-Arena verwandelte Eleanor Holthaus den Matchball.



Potsdam empfängt Suhl auch im Viertelfinale

Potsdam verpatzte gegen die Thüringerinnen den Start gründlich. Doch nicht zuletzt dank der Aufschlagstärke von Kapitänin Danielle Harbin fingen sich die Gastgeberinnen allmählich. Dabei wurde insbesondere der dritte Satz zum Wechselbad der Gefühle. Da lag Suhl schon 9:5 vorn, leistete sich dann aber eine Serie mit 1:8 Punkten. Am Ende des Durchgangs wurde es dann für Potsdam nach 24:21-Führung noch einmal eng.



In dem nun anstehenden Playoff-Viertelfinale treffen beide Mannschaften in einer Serie Best of three erneut aufeinander, erstmals am kommenden Wochenende in Potsdam.

