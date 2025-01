Volleyball | Challenge Cup SC Potsdam gewinnt Viertelfinal-Hinspiel gegen Targoviste deutlich Stand: 08.01.2025 20:58 Uhr

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben die Tür zum Halbfinale im europäischen Challenge-Cup weit aufgestoßen.



Im Viertelfinal-Hinspiel gegen Rumäniens Pokalsieger CSM Targoviste siegte der Bundesligist am Mittwochabend deutlich mit 3:0 (25:18, 25:14, 25:12) nach Sätzen und schuf sich damit eine glänzende Ausgangsposition für die zweite Begegnung bei den Wallachen in zwei Wochen am Mittwoch, 22. Januar.

Potsdam setzt sich ab - und kann Kräfte schonen

Vor 734 Zuschauern in der MBS-Arena in Potsdam sahen sich die Gastgeberinnen zu Anfang der ersten beiden Sätze noch harter Gegenwehr ausgesetzt. Targoviste hielt in beiden Durchgängen jeweils bis zum 12:12 gleichauf mit, brach dann aber mächtig ein.



Mit den Aufschlägen von Danielle Harbin und Jenna Ewert sowie den Blocks von Sabrina Starks konnte sich der SC Potsdam in den kritischen Phasen entscheidend absetzen. Die Französin Jade Cholet erwies sich zudem im Angriff als eifrige Punktesammlerin.



Im dritten Satz beim Stande konnte es sich SCP-Trainer Riccardo Boieri sogar leisten, seine Nachwuchskräfte nach und nach einzuwechseln.

Sendung: rbb24 Inforadio, 08.01.2025, 20:15 Uhr