Berlin-Gesundbrunnen Verletzte und Spielabbruch nach Schlägerei bei Amateur-Fußballspiel in Berlin-Gesundbrunnen Stand: 03.03.2025 13:19 Uhr

Bei einem Fußballspiel in Berlin-Gesundbrunnen sind mehrere Spieler bei einer Schlägerei verletzt worden. Das Spiel von zwei Amateurmannschaften in der Koloniestraße musste am Sonntagnachmittag abgebrochen werden, wie die Polizei am Montag mitteilte.



Weitere Auseinandersetzungen nach Abbruch

Zunächst soll laut Zeugenaussagen ein 25 Jahre alter Spieler der Gastmannschaft bei seinem Torjubel von einem gegnerischen Spieler mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein. Zwei weitere Spieler der Gastmannschaft wollten demnach schlichten, wurden aber ebenfalls angegriffen. Der 26 Jahre alte Spieler der Heimmannschaft erklärte laut Polizei hingegen, er habe sich nur wehren wollen, nachdem er vom Torschützen angegriffen worden sei.



Als das Spiel abgebrochen wurde, soll es zu weiteren Auseinandersetzungen gekommen sein. Ein 37 Jahre alter Mann aus dem Umfeld der Gastmannschaft soll einem Spieler des Heimvereins mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Gäste-Trainer soll einen Spieler beleidigt haben, der wiederum habe dem Trainer ins Gesicht gespuckt und ihn bedroht. Mehrere Spieler erlitten Blutergüsse im Gesicht, einer hatte Kieferschmerzen und eine blutende Lippe. Die Polizei stellte die Personalien fest und ermittelt.



Um welche Vereine es sich handelte, gab die Polizei nicht an. Zu der genannten Zeit war etwa die Kleinfeld-Bezirksliga-Partie des SK Rapide Berlin gegen den SC Capri auf der angegebenen Sportanlage in der Koloniestraße angesetzt. Das Spiel wurde laut der DFB-Plattform fussball.de abgebrochen. Von einer Vorgeschichte ist der Polizei nichts bekannt. Der Konflikt soll sich während des Spiels zugespitzt haben.



Sendung: rbb24 Abendschau, 03.03.2025, 19:30 Uhr