Basketball-Bundesliga Verlängerungs-Krimi gegen Saarlouis: Albas Basketballerinnen verpassen Finale Stand: 15.04.2025 21:40 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben das Finale um die deutsche Meisterschaft verpasst. Im entscheidenden fünften Spiel der Halbfinalserie zeigten sie zwar ein großes Comeback nach der Pause, unterlagen den Saarlouis Royals am Ende aber nach Verlängerung mit 67:75 (24:36). Beste Berliner Werferin war Deeshyra Thomas mit zwölf Punkten.



Für Alba ist die Mission der Titelverteidigung somit gescheitert. Bereits im Pokal-Halbfinale hatten sie sich ebenfalls den Royals geschlagen geben müssen.

17:3-Lauf im dritten Viertel

Vor mehr als 2.000 Zuschauern in der heimischen Sömmeringhalle verschlief Alba wie schon so oft in der Serie den Start in die Partie, war defensiv anfällig und vergab vorne zu viele Würfe. So ging Saarlouis - angeführt von der gewohnt starken Aufbauspielerin Martha Burse - schnell in Führung und baute diese bis zur Halbzeit auf zwölf Punkte aus.



Zurück aus den Kabinen waren die Berlinerinnen plötzlich wie ausgewechselt. Das Team von Coach Cristo Cabrera verteidigte leidenschaftlich und ließ gegen sichtlich nervöser werdende Saarländerinnen kaum noch etwas zu. Im gesamten dritten Viertel erzielten die Royals nur drei Punkte, während Alba sich vor dem Schlussabschnitt die Führung erkämpfte (41:39).

Thomas sorgt von der Freiwurflinie für Verlängerung

Die Partie entwickelte sich nun zu einem Krimi, der seinen Höhepunkt in der letzten Aktion der regulären Spielzeit fand. 16,7 Sekunden standen noch auf der Uhr, als Alba mit zwei Punkten Rückstand noch einmal in Ballbesitz kam.



Quasi mit der Schlusssirene nahm Aufbauspielerin Deeshyra Thomas einen Wurf aus der Mitteldistanz, der zwar das Ziel verfehlte, doch sie konnte durch ein ungeschicktes Reinspringen der Saarländer Verteidigerin ein Foul ziehen und ging mit 0,7 Sekunden Restzeit auf der Uhr an die Freiwurflinie. Dort behielt Thomas die Nerven, verwandelte beide Würfe eiskalt und brachte das Spiel in die Verlängerung.



In der Overtime verließen die Berlinerinnen dann allerdings die Kräfte. Sie konnten sich kaum noch freie Würfe erarbeiteten und wurden unter dem eigenen Korb erneut nachlässig. So ging Saarlouis schnell in Führung und brachte diese am Ende souverän über die Zeit.

Sömmeringhalle feiert dennoch

"Ich bin ziemlich leer und sehr traurig", sagte Theresa Simon nach dem Spiel den Tränen nahe. "Wir haben es nicht mehr hinbekommen, sie zu stoppen. Und dann passiert es im Basketball ganz schnell, dass man mit ein paar Punkten hinten liegt."



Trotz des verpassten Finaleinzugs wurden die Berlinerinnen nach dem Spiel lautstark von der Fans für ihre Saisonleistung gefeiert und in die Pause verabschiedet. In der nächsten Saison wird es dann wohl einige Veränderungen im Team geben. Maggie Mulligan und Stefanie Grigoleit beenden ihre Karriere, der Verbleib einiger anderer Spielerinnen ist unklar.

