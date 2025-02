Fußball Union-Stürmer Jordan Siebatcheu wechselt nach Reims Stand: 04.02.2025 07:29 Uhr

Der 1. FC Union Berlin und Stade Reims haben sich kurz vor Ende der Transferperiode auf einen Transfer von Stürmer Jordan Siebatcheu geeinigt. Der 28-jährige US-Amerikaner kehrt damit zu seinem Ausbildungsverein zurück, bei dem er bereits von 2003 bis 2018 spielte. Das teilte Union am späten Montagabend mit.



Jordan, der 2022 von den Young Boys Bern zu Union Berlin wechselte, konnte in der Bundesliga nicht vollständig überzeugen. Für die Köpenicker traf er in insgesamt 64 Pflichtspielen lediglich fünf Mal. In der Saison 2023/24 war er an Borussia Mönchengladbach ausgeliehen, wo er in 25 Einsätzen fünf Tore erzielte.

Ein Transfer mit Fragezeichen Dass Union Berlin in der bisherigen Bundesliga-Saison zu wenig Tore erzielt hat, dürfte unzweifelhaft sein. Deshalb kommt der Transfer des kroatischen Stürmers Marin Ljubicic auch wenig überraschend. Sein Profil hingegen überrascht durchaus. Von Ilja Behnisch Dass Union Berlin in der bisherigen Bundesliga-Saison zu wenig Tore erzielt hat, dürfte unzweifelhaft sein. Deshalb kommt der Transfer des kroatischen Stürmers Marin Ljubicic auch wenig überraschend. Sein Profil hingegen überrascht durchaus. Von Ilja Behnisch mehr

"Die Zeit bei Union werde ich nie vergessen. Ich habe viele neue Freunde gefunden und was wir gemeinsam erreicht haben, ist immer noch unglaublich. Jetzt freue ich mich auf meine Rückkehr nach Frankreich und danke dem 1. FC Union Berlin, allen Verantwortlichen und besonders den Fans für die Unterstützung", sagte Jordan Siebatcheu.

Reims, insgesamt sechs Mal und zuletzt 1962 französischer Meister, liegt aktuell auf Rang 13 der ersten, französischen Liga, wartet dabei jedoch seit neun Pflichtspielen auf einen Sieg.

Sendung: rbb24, 03.02.2025, 22 Uhr