0:1 in Gladbach Union Berlin verliert erstes Saisonspiel durch Last-Minute-Treffer

28.09.2024 18:14 Uhr

Der positive Lauf von Union-Trainer Bo Svensson und seiner Mannschaft in der Bundesliga wurde vorerst gestoppt. Durch einen Last-Minute-Treffer müssen sich die Köpenicker spät in Gladbach geschlagen geben.

Union Berlin verliert erstmal in dieser Saison ein Pflichtspiel

Gladbach gewinnt nach sieben Monaten wieder mal ein Heimspiel

Union zeigte mit 122,36 Kilometern eine starke Laufleistung

Im zwölften Pflichtspiel gegen Gladbach ist es für die Eisernen erst die zweite Niederlage



Benedict Hollerbach musste verletzt ausgewechselt werden



Der 1. FC Union Berlin muss sich in dieser Bundesliga-Saison das erste Mal geschlagen geben. Bei Borussia Mönchengladbach verloren die Köpenicker mit 0:1 (0:0). Für die Berliner bleibt es aber dennoch ein sehr guter Bundesliga-Start. Nach fünf Spielen haben sie bereits acht Zähler auf dem Konto.



Zu Beginn der Partie konnten die Eisernen das Spiel noch offen gestalten, ließen sich vom Passspiel der Gladbacher aber schon in der ersten Halbzeit immer weiter nach hinten drängen. Yorbe Vertessen verpasste es kurz vor Ende der Partie, für Union den Last-Minute-Treffer zu erzielen. Tomas Cvancara machte es in der sechsten Minute der Nachspielzeit besser und fügte den Köpenickern die erste Saisonniederlage zu.



Stark angefangen, stark nachgelassen

Union Berlin startete mit der Erfolgself aus der Vorwoche schwungvoll in die Partie. Immer wieder setzten sie die Gladbacher früh unter Druck, störten damit den Spielaufbau und sorgten so für hohe Ballgewinne. Nach acht Minuten wurde es für Gladbach-Torhüter Moritz Nicolas erstmals richtig gefährlich. Nach einer Hereingabe von Tom Rothe kam Benedict Hollerbach aus zwei Metern zum Abschluss, traf aber nur das Außennetz.



Insgesamt 15 Minuten brauchten die Gladbacher, um besser in die Partie zu kommen. Besonders Sommer-Neuzugang Kevin Stöger sorgte mit seiner Ruhe am Ball und den gefährlichen Steckpässen immer wieder für Gefahr. So kam dann auch die erste Großchance der Fohlen zustande. Nach einem kurz ausgeführten Freistoß flankte Joe Scally vor das Tor, wo Philipp Sander den Ball aus kurzer Distanz über die Latte schoss (17. Minute).



Union im Glück

Die Köpenicker zogen sich immer weiter zurück, bekamen keinen Zugriff mehr auf die Partie und hatten dann Glück. Nach einem Pass von Luca Netz kam Stöger plötzlich im Strafraum völlig frei zum Abschluss, setzte den Ball aber über das Tor. Das hätte aus Sicht der Gladbacher die Führung sein müssen.



In der Folge konnten die Berliner das Spiel wieder etwas beruhigen, ohne allerdings selbst nach vorn aktiv werden zu können. Dennoch brannte es im übertragenen Sinne kurz vor der Halbzeit noch einmal lichterloh im Strafraum der Gäste. Nach einer feinen Ablage von Stöger konnte Alassane Plea aus wenigen Metern frei abziehen (42.). Ein starker Block von Diogo Leite sorgte dafür, dass es torlos in die Halbzeit ging.

Vertessen verpasst Lucky-Punch

Zur Halbzeit nahm Trainer Bo Svensson eine Veränderung vor. Für Linksverteidiger Rothe kam Leopold Querfeld neu in die Partie. Am Spielverlauf änderte das zunächst wenig. Gladbach blieb die spielbestimmende Mannschaft, ohne offensiv wirklich gefährlich zu werden. Die Partie lebte nun von ihrer Intensität, in den Strafräumen boten beide Mannschaften nahezu nichts mehr an.



Erst in der 86. Minute zeigte sich Union Berlin offensiv, kam allerdings direkt zur besten Chance im Spiel. Nach einem langen Ball stand Yorbe Vertessen plötzlich frei vor Nicolas, setzte den Ball allerdings an den linken Außenpfosten. Besser machte es dann kurz vor Ende der Nachspielzeit Cvancara. Eine Flanke von Robin Hack köpfte der eingewechselte Stürmer der Gladbacher humorlos in die Maschen und sorgte somit für das 0:1-Endergebnis (90.+6)



Die Stimmen zum Spiel Bo Svensson (Union Berlin): "Wir sind enttäuscht. So ein spätes Gegentor tut weh. Aber wir haben heute wieder gesehen, dass der Weg, auf dem wir sind, gut ist und wir hätten hier heute auch einen Punkt mitnehmen können, wenn nicht sogar müssen. Leider ist das nicht passiert, aber wir werden nicht von unserem Weg abweichen."





Kevin Vogt (Union Berlin): "Das ist ärgerlich. So einen Lucky-Punch in der 96. Minute gegen dich zu bekommen, ist wirklich wahnsinnig ärgerlich. Was anderes gibt es dazu gerade auch nicht zu sagen. Das ist einfach bitter."





Julian Weigl (Borussia Mönchengladbach): "Die Fans haben diesen Sieg schon lange verdient gehabt. Sie haben uns auch in den schwierigen Zeiten unterstützt. Letztes Jahr gab es hier nicht viel zu feiern. Zum Auftakt hatten wir hier zu Hause zwei richtige Kracher, wo die Leistung in Ordnung war, aber keine Punkte rausgesprungen sind. Heute war es viel Kampf und viel Leiden, aber sowohl die Fans als auch wir haben bis zum Schluss daran geglaubt."

