Sesko und Openda überragen Leipzigs Torjäger-Duo zu stark für Augsburg Stand: 28.09.2024 17:20 Uhr

RB Leipzig hat sich mit einem deutlichen 4:0 (2:0)-Sieg am Samstag (28.09.2024) gegen den FC Augsburg in der Spitzengruppe der Bundesliga-Tabelle festgesetzt. Hauptverantwortlich dafür sind Benjamin Sesko und Lois Openda (beide waren als Torschützen und Vorbereiter erfolgreich) - und ein verschossener Elfmeter von FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw. Der vierte RB-Treffer kam von Xavi Simons.

Minimalistischer Fußball war bisher eigentlich nie etwas, das man mit RB Leipzig in Verbindung gebracht hatte - doch in dieser Saison führte genau dieser bisher zum Erfolg. Vor der Partie gegen Augsburg reichten vier erzielte Tore, um acht Punkte aus den ersten vier Partien zu holen. Und der nächste Erfolg der Spielzeit hatte auch viel damit zu tun, dass die Mannschaft von Marco Rose zunächst aus dem Spielgeschehen das absolute Optimum rausholte.

Sesko beendet seine Flaute mit Blitz-Doppelpack

Denn RB brannte auch diesmal kein fußballerisches Feuerwerk ab, aber es reichten eben starke Individualisten, die die Mannschaft innerhalb von vier Minuten auf den richtigen Weg brachten. Sesko fasste sich erst nach einem kurzen Dribbling aus 22 Metern ein Herz und ließ den Ball flach im Eck zum 1:0 einschlagen (11.), dann verwertete der slowenische Nationalspieler eine mustergültige Flanke von David Raum zum zweiten Treffer (15.).

In den ersten vier Ligapartien war Sesko torlos geblieben und auch nahezu ohne Chance, sich in die Torjägerliste, in der er als einer der Anwärter auf die ersten Plätze gilt, einzutragen - jetzt gab es den schnellen Doppel-Befreiungsschlag. Genau den verpassten danach die Augsburger. Nach einem Foul von Lutsharel Geertruida gab es Elfmeter für die Gäste, doch Jeffrey Gouweleeuw scheiterte an Peter Gulacsi (27.).

Auch Openda netzt ein

Zwei Torschüsse und ein Strafstoß gegen sich - diese Bilanz hatte Leipzig bis zur 40. Minute, das Ergebnis war für das Rose-Team also wirklich 100 Prozent dessen, was zu erreichen war. Das änderte sich erst am Ende der ersten Halbzeit, als Antonio Nusa (40.) und Openda (42.) zwei weitere richtig gute Möglichkeiten ungenutzt ließen.

Vor der Pause hatte Openda, der auch den ersten Sesko-Treffer vorbereitet hatte, seine Torjäger-Qualitäten im Verborgenen gelassen, doch unmittelbar nach ihr zeigte er sie. Xavi Simons schickte den Franzosen erneut frei vor das gegnerische Tor und diesmal blieb Openda cool (46.). Es war bereits das dritte Saisontor des Stürmers, der in der vergangenen Spielzeit 24-mal in der Bundesliga getroffen hatte.

Nach Simons' Treffer passiert nichts mehr

Der vierte Treffer der Leipziger ging weder auf das Konto von Openda noch auf das von Sesko, dafür war der Letztgenannte der Vorbereiter gegen immer schwächer werdende Augsburger. Eine erneut gute Flanke von Raum leitete Sesko weiter auf Simons, der aus zehn Metern völlig freistehend auf 4:0 erhöhte (58.).

Das Spiel war endgültig entschieden und damit auch jede Luft aus diesem raus. Dank des Kantersieges gelang es den Leipzigern, auf Rang zwei der Tabelle vorzurücken, Bayer Leverkusen (spielt am Samstagabend beim FC Bayern München) und Eintracht Frankfurt (am Sonntag bei Holstein Kiel) haben aber noch die Möglichkeit vorbeizuziehen. Währenddessen droht Augsburg (15.) mit nur vier Zählern der Absturz auf die Abstiegsplätze.

Leipzig in Heidenheim, Augsburg gegen Gladbach

Am 6. Spieltag geht es für die Roten Bullen nach Heidenheim (06.10., 15.30 Uhr). Der FC Augsburg empfängt Borussia Mönchengladbach (04.10., 20.30 Uhr).