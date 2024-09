Comeback nach 0:2-Rückstand Guirassy-Gala sorgt für BVB-Wende gegen Bochum Stand: 27.09.2024 22:21 Uhr

Es sah nach einem weiteren Rückschlag für Borussia Dortmund aus - bis Serhou Guirassy aufdrehte. Zum Auftakt des fünften Spieltags sorgte der BVB-Stürmer beim 4:2 (1:2)-Sieg am Freitagabend (27.09.2024) mit einem Doppelpack und herausgeholten Elfmeter, den Emre Can verwandelte, für die Wende gegen den VfL Bochum. Das vierte BVB-Tor gelang Felix Nmecha, durch Matus Bero und Dani de Wit waren die Gäste 2:0 in Führung gegangen.

Nach dem Debakel beim VfB Stuttgart (1:5) war für die Dortmunder auch Wiedergutmachung angesagt - doch viele dürften sich relativ schnell an die Geschehnisse von vor fünf Tage zurück erinnert haben. Zwar startete der BVB ordentlich, hatte durch Karim Adeyemi (11.) und Julian Brandt (14.) - beide Male parierte VfL-Keeper Patrick Drewes - gute Gelegenheiten, doch dann brach er Mitte der ersten Halbzeit in einer Phase auseinander.

Bochumer Doppelschlag - und der BVB im Glück

Nach einem doppelten Doppelpass mit Philipp Hofmann erwischte Bero den Dortmunder Torhüter Gregor Kobel im kurzen Eck und brachte die Gäste in Führung (16.). Beim zweiten Gegentor stand der Schweizer Nationalkeeper deutlich mehr im Blickpunkt, als ein Dribbling gegen Myron Boadu misslang und er de Wit das 0:2 auflegte (21.).

Dortmund stand vollkommen neben sich - und dann hatte das Team von Trainer Nuri Sahin sogar Glück, dass es nicht zum dritten Mal bestraft wurde. Boadu durfte nach einem Hofmann-Zuspiel von der Mittellinie aus frei aufs gegnerische Gehäuse stürmen, der Stürmer verfehlte bei seinem Abschluss aber knapp das 3:0 (33.).

Serhou Guirassy zeigt seine Klasse

Und tatsächlich rächte sich das, denn die Geschehnisse nahm sich BVB-Angreifer Guirassy zum Anlass, das Ruder in die Hand zunehmen. Der Stuttgart-Neuzugang bereitete erst mit einem tollen Zuspiel eine große Chance vor, Brandt schoss aber freistehend drüber (39.). Dann verhinderte eine großartige Grätsche von Felix Passlack das zweite Saisontor von Guirassy (43.), wenige Sekunden später fiel es dann aber doch, als er sich nach einer Flanke von Brandt im Kopfballduell durchsetzen konnte (44.).

Die Klasse seines Stürmers beflügelte den BVB, der auch druckvoll aus der Kabine kam - doch zunächst verhinderte Drewes nach einem 16-Meter-Schuss von Pascal Groß den Ausgleich (50.). Der fiel dann, nachdem ausgerechnet der bis dahin überragende Passlack im eigenen Strafraum Guirassy zu Fall brachte und so Can per Elfmeter das 2:2 ermöglichte (62.).

Drewes erst getunnelt, dann mit Fehler

Bochum wirkte zu dieser Zeit bereits entkräftet, aber hatte dann plötzlich die große Möglichkeit auf die erneute Führung: Kobel war diesmal allerdings gegen den kurz zuvor eingewechselten Moritz Broschinski zur Stelle (64.). Und wieder zeigte Guirassy seinem Gegenüber danach, wie man sich vor dem Tor verhält. Adeyemi schickte den 28-Jährigen, der Drewes den Ball durch die Beine zur BVB-Führung schob (75.).

Wenig später entschied ein Fehler des bis dahin starken Drewes die Partie. Einen nicht besonders gefährlichen Schuss von Nmecha boxte der Bochum-Torhüter nahezu selbst in sein Tor (81.). Can verpasste mit einem Schuss an den Pfosten noch den fünften BVB-Treffer (87.), am Dortmunder Sieg änderte das aber nichts mehr. Guirassy sei Dank.

Dortmund muss nach Berlin, Bochum gegen Wolfsburg

Für Borussia Dortmund geht es am nächsten Spieltag zu Union Berlin (05.10., 15.30 Uhr).Der VfL Bochum empfängt zeitgleich den VfL Wolfsburg (05.10., 15.30 Uhr).