Bekannt aus dem Fernsehen Kromp folgt bei den Werder-Frauen auf Trainer Horsch

Frauenfußball-Bundesligist SV Werder Bremen hat Friederike Kromp als Nachfolgerin von Coach Thomas Horsch verpflichtet. Das teilte der Club am Dienstag mit.

Die 40-Jährige arbeitet bis 30. Juni noch als U20-Trainerin bei Liga-Konkurrent Eintracht Frankfurt und tritt an der Weser ihren ersten Job als Cheftrainerin im aktiven Bereich an. Zur Vertragsdauer machte Werder keine Angaben. Kromp wird ihren Posten am 1. Juli antreten.

Fritz: "Eine absolute Fachfrau"

"Wir sind sehr froh, mit Friederike eine absolute Fachfrau für uns gewinnen zu können", sagte Bremens Geschäftsführer Clemens Fritz. "Sie hat sowohl beim DFB als Nationaltrainerin der U17-Juniorinnen als auch bei den U20-Juniorinnen von Eintracht Frankfurt ihre Qualitäten unter Beweis gestellt."

"Ich habe über zwanzig Jahre im Nachwuchsbereich beziehungsweise der Talentförderung beim DFB und Eintracht Frankfurt gearbeitet und hatte zuletzt zunehmend den Wunsch, mit erwachsenen Frauen im Profi-Bereich zu arbeiten. Diese Chance gibt mir Werder Bremen", sagte Kromp. "Ich freue mich darauf, in einem Club, in dem in den vergangenen Jahren viel entstanden ist, einen ganz spannenden Weg fortzusetzen."

Als Assistenztrainerin der deutschen U17-Nationalmannschaft gewann sie drei EM-Titel, 2022 führte sie das Team als Cheftrainerin zum EM-Triumph. Bei der WM landeten Kromp und der DFB-Nachwuchs auf dem vierten Rang. Zudem ist sie als Expertin für das ZDF tätig.

