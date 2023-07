Leihe für eine Saison Union Berlin holt Brenden Aaronson von Leeds United Stand: 09.07.2023 16:19 Uhr

Der 1. FC Union Berlin hat den offensiven Mittelfeldspieler Brenden Aaronson von Premier-League-Absteiger Leeds United ausgeliehen. Das hat der Fußball-Bundesligist am Sonntag bekannt gegeben. "Dass ich nun hier bin und mit Union auch in der Champions League spielen kann, daran hätte ich vor einem Jahr nicht geglaubt", wird der US-Amerikaner in einem Klub-Statement zitiert.

Von RB Salzburg über Leeds nach Berlin

Der 22-Jährige gilt als kreativer offensiver Mittelfeldspieler. Aaronson war im Januar 2021 aus den USA nach Österreich zu RB Salzburg gewechselt, wo er in 66 Partien fester Bestandteil der Profimannschaft wurde und in seinen ersten beiden Jahren im europäischen Ausland jeweils das nationale Double aus Meisterschaft und Pokal gewann.

Vor der vergangenen Saison ging er dann nach England zu Leeds United für eine Ablösesumme, die bei über 30 Millionen Euro gelegen haben soll. Dort hatte er allerdings Probleme, konstant seine Qualitäten abzurufen. In 36 Ligaspielen gelangen ihm ein Tor und drei Vorlagen.



Der Offensivspieler hat bislang 29 Länderspiele für die USA absolviert.

