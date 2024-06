German Football League German Football League: Potsdam Royals gewinnen weiter, auch Berlin Adler und Rebels erfolgreich Stand: 01.06.2024 19:51 Uhr

Die Potsdam Royals haben auch ihr drittes Saisonspiel in der German Football League (GFL) gewonnen. Bei den Kiel Baltic Hurricanes setzte sich der Meister der vergangenen Spielzeit am Samstagnachmittag mit 56:23 (8:7, 16:3, 16:7, 16:6) durch.



Zuvor hatten die Brandenburger bereits souveräne Siege gegen Aufsteiger Hildesheim Invaders und die Berlin Adler gefeiert - und führen die Gruppe Nord der GFL an.

Adlern gelingt erster Saisonsieg

Mit 0:58 waren die Adler in der vergangenen Woche in Potsdam unter die Räder gekommen. Nun gelang ihnen im Poststadion die Wiedergutmachung - und damit gleichzeitig der erste Saisonsieg im dritten Spiel.



Gegen die Straubing Spiders bejubelten die Berliner einen 26:21 (0:7, 0:7, 6:7, 20:0)-Erfolg. In einem starken Schlussviertel drehten sie einen klaren Rückstand. So verlassen die Adler den letzten Platz der Staffel Nord.

Rebels bezwingen Aufsteiger

Der zweite Sieg im dritten Spiel gelang den Berlin Rebels. In Niederbayern setzte sich das Team bei Aufsteiger Kirchdorf Wildcats mit 33:17 (7:0, 20:7, 0:7, 6:3) durch. Die Rebels liegen in der damit auf Rang vier von insgesamt acht Klubs.

