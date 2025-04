Fußball-Bundesliga Nach Feuerzeugwurf: Union Berlin vor brisantem Wiedersehen mit dem VfL Bochum Stand: 25.04.2025 15:31 Uhr

Nach Hinspiel-Eklat: Union trifft am Sonntag erneut auf den VfL. Im Dezember entfachte ein Feuerzeugwurf einen Skandal, der bis heute nachwirkt. Während Union nach einem 4:4-Spektakel die Klasse sicherte, muss der VfL strampeln.

Fakten zum Spiel

Union ist seit sechs Bundesliga-Spielen ungeschlagen (drei Siege, drei Unentschieden), so lange wie aktuell kein anderes Team

Bochum verlor die vergangenen fünf Partien

Der VfL gewann die vergangenen drei Bundesliga-Spiele gegen Union

Das Hinrunden-Duell zwischen Union und dem VfL wurde am grünen Tisch zugunsten der Bochumer gewertet (2:0)

So läuft es sportlich beim VfL Bochum

Der Bochumer Aufschwung, den Trainer Dieter Hecking nach seiner Amtsübernahme ausgelöst hatte, ist derzeit zum Erliegen gekommen. Für den Klub aus dem Ruhrgebiet, der im vierten Jahr nacheinander erstklassig spielt, geht es allein noch darum, irgendmöglich den Relegationsrang zu erkämpfen. Doch in den vergangenen fünf Spielen rannten die Spieler zwar aufopferungsvoll, aber letztlich vergeblich gegen Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart, Augsburg und Bremen an.



Die Leistung der Mannschaft stimmte jedoch weitgehend. "Mindestens gegen Bremen und Augsburg wäre auch ein Punkt drin gewesen", sagt der Bochumer Journalist und Podcaster Philipp Rentsch. Doch auch das ist Abstiegskampf: Harte Arbeit wird selten belohnt. So versetzten vor zwei Wochen die völlig unterlegenen Augsburger den Bochumern den K.O. durch ein Tor in den 90. Minute.



Nur zwei Siege gelangen dem VfL in der Rückrunde. "Kurioserweise gegen Bayern und Dortmund", wie Rentsch anmerkt. Doch seit dem 3:2-Sensationssieg beim Rekordmeister am 25. Spieltag hat der VfL überhaupt nicht mehr gepunktet.

Auf diese Spieler sollte Union achten

"Es gibt gerade nicht den einen Spieler, der beim VfL heraussticht", sagt Rentsch am Telefon, hörbar ernüchtert. Aber: "Es gibt ein paar Hoffnungsträger." Dazu zählt er den lauf- und zweikampfstarken Mittelfeldspieler Matus Bero, der nach Gelbsperre in die Mannschaft zurückkehrt. Der Slowake ist mit vier Toren zudem zweiterfolgreichster Torschütze der Bochumer.



Auch Angreifer Myron Boadu stimmt Rentsch optimistisch: "Er ist kurioserweise mit sieben Treffern der beste Torschütze des VfL, obwohl er relativ wenig gespielt hat." Tatsächlich ist der Niederländer, gemessen an Toren pro Minute, achtbester Torjäger der Bundesliga, trifft alle 101 Minuten. Wichtige Info für die Union-Abwehr: Sein letzter Treffer liegt rund 80 Spielminuten zurück.

Szene aus dem Hinspiel: Bochums Keeper Patrick Drewes (l.), getroffen von einem Feuerzeug.

So blicken die Bochumer auf Union

Die Geschichte der Unioner und der Bochumer hat sich in jüngster Zeit mehrfach schicksalhaft berührt. In der Vorsaison ließ Janik Haberers Last-Minute-Treffer am letzten Spieltag den VfL im Fernduell noch auf den Relegationsrang abstürzen, während sich die Köpenicker doch noch den direkten Klassenverbleib sicherten.



Besonders präsent sind allerdings die Vorkommnisse im Hinspiel. "Das Verhältnis ist aktuell komplett geprägt vom Feuerzeugwurf im Dezember", sagt Rentsch. Ein Zuschauer hatte dem Bochumer Keeper Patrick Drewes im Stadion An der Alten Försterei ein Feuerzeug an den Kopf geworfen. Die Spieler ließen das Spiel beim Stand von 1:1 per Nichtangriffspakt austrudeln, sowohl das Sport- als auch das Bundesgericht des DFB werteten das Spiel danach mit 2:0 für Bochum. Auch wenn Union noch vor das Ständige Schiedsgericht zog, gilt eine Änderung der Wertung als ausgeschlossen.



Nach all den Diskussionen und einigen Aussagen der Union-Verantwortlichen, die laut Rentsch "bei VfL-Fans gar nicht gut ankamen", sagt der Bochum-Experte: "Es steckt eine enorme Brisanz drin und ich bin sehr gespannt, wie sich die Anhänger am Sonntag verhalten werden." Bochums Trainer Hecking formulierte es am Freitag ähnlich und sprach von einer Rivalität, "die zustandekommt, die vorher vielleicht gar nicht dagewesen ist".

Das sagen die Trainer

Steffen Baumgart (Union Berlin): "Bochum kann Spaß machen, auch in der hitzigen Atmosphäre. Es soll ein gutes Spiel werden. Du kannst aus solchen Spielen viel lernen."



Dieter Hecking (VfL Bochum): "Mir ist scheißegal, wie wir das Spiel gewinnen. Aber wir wollen es gewinnen. Da müssen wir alles auspacken, was wir können. Wir müssen dem Gegner zeigen, dass nur wir das Spiel gewinnen können."

So könnte Union spielen

Den Anhang von Union Berlin beschäftigte im Wochenverlauf eine Personalie, die derzeit noch bei einem Ligakonkurrenten unter Vertrag steht: Die Meldung machte die Runde, dass Werder-Angreifer Oliver Burke zum Saisonende die Hansestadt verlassen wird. Anscheinend gebe es ein Angebot eines anderen Teams, "dass sowohl finanziell als auch von der Laufzeit her deutlich höher ist als das unsere", sagte der Bremer Geschäftsführer Clemens Fritz. Ob Union Berlin gemeint ist? Dazu gab es am Freitag keine weiteren Erkenntnisse.



Klar ist, dass Baumgart in Bochum bereits einiges an Offensivkraft aufbieten kann. So stehen Andrej Ilic (Doppeltorschütze gegen den VfB) sowie der erfolgreichste Angreifer Benedict Hollerbach (acht Saisontore) zur Verfügung.



Die mögliche Startelf von Union: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Rothe - Haberer, Schäfer - Ilic, Hollerbach

Die Prognose

Der Tipp des Gegnerexperten: Bochum brauche einen Sieg, sagt Rentsch. Ob es dafür reicht, daran zweifelt er. "Ich gehe von wenigen Toren aus. Unentschieden vielleicht."



Der Redaktionstipp: Unions 4:4 aus der Vorwoche bleibt eine Ausnahme (Stand jetzt). Union erkämpft sich ein 1:0 in Bochum.

