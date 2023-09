2. Liga Turbine Potsdam besiegt Bayern München II Stand: 17.09.2023 17:43 Uhr

Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam haben ihren ersten Sieg in der laufenden Zweitliga-Saison gefeiert. Gegen das zweite Team des FC Bayern München gewannen die Brandenburgerinnen am Sonntag 1:0 (0:0). Viktoria Schwalm erzielte in der 78. Minute den entscheidenden Treffer, der außerdem der erster Torerfolg in für Turbine in dieser Spielzeit war.

"Endlich haben wir uns belohn"

Mit diesem Sieg am 4. Spieltag seien "alle Steine gepurzelt", sagte Turbine-Trainer Dirk Heinrichs hinterher. Im bisherigen Saisonverlauf habe sich das Team "von Spiel zu Spiel verbessert. Auch gegen Wolfsburg im Pokal haben wir nicht schlecht gespielt. Heute hatten wir viel Ballbesitz, haben früh attackiert. Endlich haben wir uns belohnt.”

Sendung: rbb24 Inforadio, 17.09.2023, 17:15 Uhr