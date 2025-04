Nun bester Deutscher aller Zeiten Strausberger Martin Schindler siegt bei der Austrian Darts Open und klettert in der Weltrangliste Stand: 28.04.2025 09:56 Uhr

Doppelter Grund zur Freude für Darts-Profi Martin Schindler: Der gebürtige Strausberger hat am Sonntagabend die Austrian Darts Open in Graz gewonnen und damit einen großen Sprung nach oben in der Weltrangliste gemacht. Durch seinen 8:4-Erfolg im Finale gegen Ross Smith verbesserte sich Schindler im Ranking der Professional Darts Corporation (PDC) auf Rang 18 – die höchste Platzierung aller Zeiten eines deutschen Darts-Spielers.

Schindler löst Clemens als Rekordhalter ab

Bereits vor dem Finale hatte sich im Turnierverlauf am Wochenende abgezeichnet, dass Schindler das Zeug zum Sieg haben könnte. Spätestens mit seinem Erfolg im Viertelfinale gegen den Weltklasse-Spieler Chris Dobey meldete Schinder in der Steiermarkhalle seine Ambitionen an und unterstrich diese anschließend mit einem starken Comeback in seinem Halbfinale-Krimi gegen Josh Rock.



Das Finale gegen Ross Smith bestimmte Schindler am Sonntagabend dann von Beginn an. Der 28-Jährige aus dem Märkischen-Oderland zog früh davon und geriet anschließend nicht mehr ernsthaft in die Bredouille. So stand am Ende der mittlerweile dritte Turniersieg von Schindler auf der European-Tour und dessen insgesamt vierter Sieg bei PDC-Turnieren.



Der 18. Platz in der Rangliste des Weltverbands des Darts ist nicht nur für Martin Schindler ein neues Hoch. Nachdem zuvor Landsmann Gabriel Clemens mit seinem einstigen 19. Platz in der Weltrangliste den Rekord gehalten hatte, nahm Schindler ihn diesen am Sonntagabend denkbar knapp ab. In Kombination mit dem Turniersieg sorgte dies rund um das Finale für große Emotionen beim Darts-Profi. Nachdem Schindlers Erfolg über Ross perfekt war, kämpfte der Brandenburger unter dem großen Jubel der Fans in Graz sichtlich mit den Tränen.

