2. Frauen-Bundesliga Siegesserie von Turbine Potsdam gerissen Stand: 19.11.2023 16:56 Uhr

Nach sieben Siegen in Folge haben sich die Fußballerinnen von Turbine Potsdam am Sonntag mit einem Remis zufriedengeben müssen. Der Zweitligist kam am 11. Spieltag der Saison vor heimischem Publikum im Karl-Liebknecht-Stadion gegen die SG 99 Andernach nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Drei spielfreie Wochen stehen bevor

Allerdings spielte Potsdam nach einem Platzverweis gegen Jennifer Cramer in der 36. Minute lange in Unterzahl. Die Andernacher Führung durch Leonie Stöhr (55. Minute) glich Ena Taslidza in der 67. Minute aus - mehr gelang nicht mehr.



Nach elf Spieltagen belegt Turbine jetzt Rang drei - einen Zähler hinter Spitzenreiter SC Sand und punktgleich mit dem Zweitplatzierten Hamburger SV. In der 2. Liga geht es nun erst in drei Wochen weiter. Dann fahren die Potsdamerinnen zum Auswärtsspiel nach Mönchengladbach.

Sendung: rbb24, 19.11.2023, 18 Uhr