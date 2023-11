Volleyball-Champions-League SC Potsdam verliert deutlich gegen Istanbul Stand: 14.11.2023 21:42 Uhr

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben das erste Heimspiel in der neuen Champions-League-Saison verloren. In der MBS-Arena mussten sich die Brandenburgerinnen am Dienstagabend dem Gruppenfavoriten Fenerbahce Istanbul klar mit 0:3 (18:25, 20:25, 19:25) geschlagen geben.

Zweiter in Gruppe C

Im ersten Satz zog Istanbul rasch davon, die Durchgänge zwei und drei konnte Potsdam zunächst ausgeglichen gestalten. Am Ende war der SCP gegen den türkischen Spitzenklub aber chancenlos.



In der Vierer-Gruppe belegt Potsdam mit einem Sieg und einer Niederlage nun Rang zwei hinter Istanbul. Das Auftaktmatch in der Königsklasse hatte das Team von Trainer Riccardo Boieri vor einer Woche beim polnischen Vertreter Grot Budowlani Lodz mit 3:0 gewonnen. Nächster Gegner in der Champions League ist am 30. November auswärts der slowenische Meister Calcit Kamnik.

