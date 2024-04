Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: SV Babelsberg und Trainer Markus Zschiesche trennen sich zum Saisonende Stand: 29.04.2024 16:36 Uhr

Der SV Babelsberg 03 wird sich zum Saisonende von Trainer Markus Zschiesche trennen. Das teilte der Fußball-Regionalligist am Montag auf seiner Homepage mit.



Beide Seiten hätten sich "in mehreren Gesprächen über eine weitere Zusammenarbeit ausgetauscht", hieß es. Man habe sich aber "letztlich nicht auf eine Verlängerung verständigen" können. Der 42-Jährige hatte den Trainerposten zu Beginn der Saison 2022/23 übernommen. Auch Zschiesches Assistent Ronny Ermel wird den Verein zum Ende der laufenden Spielzeit verlassen.

Wie Markus Zschiesche den SV Babelsberg formt – und es ab Sommer für ihn weitergeht Markus Zschiesche hat den SV Babelsberg 03 zu einem der aufregendsten Teams der Regionalliga Nordost geformt, was ihn zu einem begehrten Trainer macht. Nun läuft sein Vertrag aus. Ob Zschiesche bleibt, hängt stark von Babelsbergs Ambitionen ab. Von Marc Schwitzkymehr

"Wir sind Zschiesche und Ermel ausdrücklich dankbar"

"Wir sind Markus Zschiesche und Ronny Ermel ausdrücklich für ihre Arbeit in den beiden zurückliegenden Jahren dankbar. Die von den beiden angestoßene sportliche Entwicklung war für unseren Verein von großer Wichtigkeit und Wirkung", heißt es in der Vereinsmitteilung weiter.



In der Regionalliga Nordost belegt Babelsberg drei Spieltage vor Saisonschluss den fünften Platz - auf Tabellenführer FC Energie Cottbus hat das Team 15 Punkte Rückstand. Am 25. Mai bestreiten die Nulldreier zudem noch das Landespokal-Finale gegen Energie.

Sendung: rbb24 Inforadio, 29.04.2024, 16:15 Uhr