2. Frauen-Bundesliga 2. Frauen-Bundesliga: Turbine Potsdam übernimmt mit Sieg gegen Wolfsburg Tabellenführung Stand: 28.04.2024 16:15 Uhr

Turbine Potsdam hat am Sonntagnachmittag mit 1:0 gegen die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg gewonnen und damit die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga der Frauen übernommen. Die Brandenburgerinnen schieben sich am 22. Spieltag mit zwei Punkten an der SG 99 Andernach vorbei, die nur 0:0 gegen die TSG Hoffenheim II gespielt haben.

Gegen die Wolfsburgerinnen war einmal mehr die herausragende Abwehr der Trumpf. Mit nur 13 Gegentoren stellt Potsdam die beste Defensive der 2. Liga. Das 1:0 im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion ist der siebte Sieg infolge, es stehen noch vier Spiele bis Saisonende aus.

Sendung: rbb UM6, 28.04.2024, 18 Uhr