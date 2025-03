DEL-Playoffs Eisbären Berlin schlagen Straubing und stehen im Halbfinale Stand: 25.03.2025 21:14 Uhr

Dank einer überzeugenden Vorstellung stehen die Eisbären im Halbfinale der DEL-Playoffs. Am Dienstag gelang den Berlinern im fünften Viertelfinal-Spiel gegen die Straubing Tigers der entscheidende vierte Sieg. Ronning überragte mit drei Toren.

Die Mission Titelverteidigung geht weiter: Der amtierende Deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin steht im Halbfinale der DEL-Playoffs. Am Dienstagabend gewannen die Hauptstädter gegen die Straubing Tigers mit 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Die Viertelfinal-Serie entschieden sie ebenfalls mit 4:1 für sich.

Die Eisbären Berlin waren von Beginn an tonangebend und angriffslustig. Das Team von Trainer Serge Aubin erspielte sich frühzeitig mehrere gute Abschlusschancen, zielte dabei aber entweder nicht genau genug oder scheiterte an Tigers-Goalie Florian Bugl.

Ronning im ersten Power Play eiskalt

Im ersten Power Play der Partie schlugen die Berliner kompromisslos zu: Ty Ronning wurde von Frederik Tiffels bedient und schloss aus kurzer Distanz zum 1:0 für die Hausherren ab (6.).



Die Gäste aus Straubing wurden besonders in den letzten Minuten vor Ende des ersten Drittels gefährlich. Doch Eisbären-Goalie Jonas Stettmer zeichnete sich, wie schon in den vorherigen Duellen, gleich mehrfach aus – zum Teil sogar ohne seinen Schläger, der kurzzeitig hinter dem Tor auf dem Eis liegen blieb.

Choreo der Eisbären-Fans vor dem fünften Viertelfinal-Duell gegen die Straubing Tigers.

Der zweite Spielabschnitt plätscherte zunächst vor sich hin, ehe die Eisbären konterten und auf 2:0 erhöhten. Gabriel Fontaine tauchte alleine vor dem Straubinger Tor auf, behielt die Nerven und versenkte den Puck unhaltbar im Netz (28.).



Mit dieser komfortablen Führung im Rücken spielten die Berliner das Drittel souverän zu Ende. Die Tigers hatten vor der letzten Drittelpause zwar noch die eine oder andere Offensivaktion, ließen aber die nötige Effizienz und Kaltschnäuzigkeit vermissen.

Zimmermann macht es spannend - Ronning setzt Schlusspunkt

Es dauerte bis in die 46. Minute, ehe Straubing sich tatsächlich nochmal zurückmeldete: Mario Zimmermann zog mit einem verdeckten Schuss aus der Distanz ab, markierte den Anschluss zum 1:2 und ließ die Arena am Ostbahnhof für den Moment verstummen.



Doch gerade einmal 41 Sekunden später hatten die Eisbären die perfekte Antwort parat: Erneut war es Ronning, der seinen starken Playoff-Lauf fortsetzte und den alten Vorsprung wiederherstellte (47.). Die Moral der Tigers war nun endgültig gebrochen - der Berliner Sieg geriet nicht mehr in Gefahr.



Nachdem Straubing "all in" gegangen war und Goalie Bugl vom Eis genommen hatte, setzte der an diesem Abend überragende Ronning sogar noch das vierte Tor oben drauf (58.).

