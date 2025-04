Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Luckenwalde siegt im Abstiegskampf, Hertha BSC II schlägt Babelsberg Stand: 19.04.2025 17:14 Uhr

Die Fußballer des FSV Luckenwalde haben in der Regionalliga Nordost wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt. Am Samstag gewannen die Brandenburger 2:0 (1:0) gegen den VFC Plauen. Luckenwalde schiebt sich damit auf den 16. Tabellenplatz, während Plauen abgeschlagen mit 18 Punkten am Tabellenende bleibt.

Luckenwalde erarbeitete sich früh die besseren Chancen. Bereits in der 12. Minute fiel das 1:0 durch Philipp Kühn. Der eingewechselte Simon Gollnack traf schließlich aus 17 Metern zum 2:0 (84.).

Hertha BSC II gewinnt

Die zweite Mannschaft von Hertha BSC gewann beim SV Babelsberg 03. Am Samstag setzten sich die Berliner 2:1 (1:1) durch. Safa Yildirim brachte Hertha BSC II früh in Führung (9.). Nach einer halben Stunde fiel der Ausgleich durch Andor Bolyki. In der zweiten Hälfte entschied schließlich Änis Ben-Hatira die Partie.



Hertha BSC II steht damit weiter auf dem zehnten Tabellenplatz und hat jetzt 41 Punkte auf dem Konto. Der SV Babelsberg bleibt mit 34 Punkten auf dem zwölften Rang.