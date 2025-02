Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Kein Sieger im Berlin-Duell, Luckenwalde gibt rote Laterne ab Stand: 01.02.2025 16:44 Uhr

In der Regionalliga Nordost ist am Samstag das Hauptstadtduell zwischen Viktoria Berlin und der VSG Altglienicke ohne Sieger zu Ende gegangen. Vor 215 Zuschauern im Stadion Lichterfelde trennten sich beide Teams mit 1:1 (1:1). Die Himmelblauen waren bereits in der 2. Minute durch Julien Damelang in Führung gegangen, VSG-Stürmer Johannes Manske gelang jedoch noch vor der Pause der Ausgleich (24.). Am Ende mussten sich beide Teams mit dem Punkt zufrieden geben.



Viktoria klettert dadurch vorest auf Rang zwölf, muss aber weiter aufpassen, nicht noch in den Tabellenkeller zu rutschen. Altglienicke steckt hingegen im Mittelfeld fest.

Luckenwalde gewinnt in Leipzig

Für den FSV Luckenwalde gab es derweil einen Befreiungsschlag zu feiern. Die Brandenburger gewannen auswärts bei Chemie Leipzig mit 3:1 (2:1) und gaben somit die rote Laterne in der Tabelle ab.



4.031 Zuschauer sahen im Leipziger Kunze-Sportpark eine unterhaltsame erste Hälfte. Nach nur vier Minuten waren die Gastgeber durch ein Slapstick-Eigentor in Führung gegangen. Luckenwaldes Lewin Mattmüller zimmerte den Ball bei einem missglücktem Klärungsversuch ins eigene Netz.



Die Gäste brauchten kurz, um sich davon zu erholen, schlugen dann aber mit einem Doppelschlag zurück. Erst verwandelte Simon Gollnack aus spitzem Winkel zum Ausgleich (22.), kurz darauf brachte Fabio Schneider den FSV mit einem Schuss aus 15 Metern in Führung (24.). Spätestens in der zweiten Halbzeit übernahm Luckenwalde daraufhin völlig die Kontrolle und ließ bis zum Ende nichts mehr anbrennen. Kurz vor Schluss setzte Phillip König mit dem Treffer zum 3:1 endgültig den Deckel drauf.