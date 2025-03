Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Hertha 03 beendet lange Durststrecke, Hertha II mit Katersieg, Viktoria chancenlos Stand: 01.03.2025 16:04 Uhr

In der Regionalliga Nordost gab es für die Vertreter aus Berlin und Brandenburg am Samstagnachmittag sowohl Licht als auch Schatten gleichermaßen. Hertha BSC II feierte zu Hause einen 7:1-Kantersieg gegen den FC Eilenburg und schiebt sich damit auf den 6. Platz.



Hertha 03 Zehlendorf holte durch ein 4:1 gegen den FSV Luckenwalde einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf und beendete damit eine lange Durstrecke, während Viktoria Berlin beim Halleschen FC mit 0:3 das Nachsehen hatte und weiter um den Klassenerhalt bangen muss.

Hertha demontiert Eilenburg

Eilenburg kam gegen Hertha BSC II gut in die Partie, konnte aber zwei aussichtsreiche Chancen zu Beginin nicht nutzen. Die "Hertha Bubis" nutzten gleich die erste Chance in der 9. Minute zur Führung, Eliyas Strasner traf flach aus 15 Metern. Acht Minuten später besorgte ein sehenswerter Schlenzer von Ensar Aksakal das 2:0. Die Gastgeber zeigten sich auch in der Folge spielfreudig und die Gäste liefen ab diesem Zeitpunkt fast nur noch hinterher, hatten dazu Pech als Edelmann nach einem Abpraller ins eigene Netz traf (36.). Noch vor der Halbzeit traf Peter Matriebel per Kopf zum 4:0 (43.). Die Partie war zu diesem Zeitpunkt so gut wie entschieden.



Nach der Pause ging das fröhliche Scheibenschießen weiter. Shalva Ogbaidze traf per Abstauber in der 54. Minute, sieben Minuten danach machte Kapitän und Ex-Bundesligaprofi Änis Ben-Hatira bereits das Halbe Dutzend voll. Eilenburg erzielte durch Noah Baumann (62.) zwar den Ehrentreffer, aber das letzte Wort hatte wieder die Hertha durch Pepe Pereira Mendes, der nach einem Doppelpass den 7:1-Endstand besorgte.



Es war die erste Niederlage für den FC Eilenburg und Trainer Sascha Prüfer nach dem Wiederaufstieg in Berlin. Und die fiel gleich richtig deftig aus. Eilenburg bleibt damit auf Platz 16, Hertha II verbessert sich auf Rang 6.



Hertha 03 Zehlendorf mit Befreiungsschlag

Im Abstiegskracher zwischen Aufsteiger Hertha 03 und dem FSV Luckenwalde setzten sich die Zehlendorfer vor 410 Zuschauern auf dem Ernst-Reuter-Sportfeld deutlich mit 4:1 durch. Damit beendete die Mannschaft von Trainer Robert Schröder eine beispiellose Sieglosserie. Seit dem 7. Spieltag hatte Hertha 03 in der Regionalliga nicht mehr gewonnen. Am 10. September gab es damals ein 3:0 ebenfalls gegen den FSV Luckenwalde.



Mann des Tages auf Seiten der Berliner war Mittelfeldspieler Gabriel Figurski Viera, der nach der Führung von Bocar Baro (per Kopf, 30.) doppelt für die Zehlendorfer traf. In der 39. Minute zirkelte er einen Freistoß in die Luckenwalder Maschen, in der 71. Minute verwandelte er einen Foulelfmeter. Der eingewechselte König hatte zwischenzeitlich für den FSV verkürzt. Louis Wagner sorgte für Hertha 03 in der Nachspielzeit für die Entscheidung.



Hertha 03 klettert durch den Erfolg auf Platz 14. Luckenwalde bleibt Vorletzter.

Viktoria chancenlos in Halle

Viktoria Berlin musste gegen den Halleschen FC eine verdiente 0:3-Auswärtsniederlage einstecken. Vor knapp 5.700 Fans erzielten Hartmann, Kulke und Wosz die Tore für den HFC. Der Sieg hätte durchaus noch einige Tore höher ausfallen können.



Mit dem Erfolg verkürzt Halle den Rückstand auf Spitzenreiter Lok Leipzig auf neun Punkte. Viktoria bleibt im Tabellenkeller hängen und rangiert auf Platz 13.



Sendung: rbb24 Inforadio, 01.03.25, 16:15 Uhr