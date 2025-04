Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: BFC und Viktoria spielen unentschieden, Hertha II besiegt Meuselwitz Stand: 26.04.2025 16:18 Uhr

Das Stadtduell zwischen Viktoria Berlin und dem BFC Dynamo in der Regionalliga Nordost ist ohne Siege zu Ende gegangen. Beide Teams trennten sich am Samstag vor 966 Zuschauern im Stadion Lichterfelde mit 1:1 (0:0).



Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit waren die Gastgeber kurz nach der Pause durch einen platzierten Schuss von Emmanuel Elekwa in Führung gegangen (53.), gerieten aber kurz darauf in Unterzahl, weil Stürmer Noah Jones die gelb-rote Karte sah. Diesen Vorteil konnte der BFC für sich nutzen und kam in der 70. Minute durch David Haider Kamm Al-Azzawe zum Ausgleich. Der Verteidiger verwandelte im Nachschuss.

Ein Siegtreffer sollte jedoch keiner der beiden Mannschaften mehr gelingen. Stattdessen musste Viktoria die Partie sogar noch in doppelter Unterzahl zu Ende bringen, Verteidiger Mohamed Meisour sah in der dritten Minute der Nachspielzeit glatt Rot.

Ben-Hatira-Doppelpack beim Sieg von Hertha II

Torreicher ging es zeitgleich ein paar Kilometer entfernt im Amateurstadion im Olympiapark zur Sache. Dort schlug die zweite Mannschaft von Hertha BSC den ZFC Meuselwitz deutlich mit 4:1 (2:0). Die Berliner waren von Beginn an das bessere Team und gingen in der 32. Minute durch einen Distanzschuss von Boris Lum in Führung. Kurz darauf musste Änis Ben-Hatira nach schönem Kombinationsspiel nur noch zum 2:0 einschieben (36.).



Nach dem Seitenwechsel traf der Routinier dann erneut, hatte dabei allerdings Glück, dass der Meuselwitzer Schlussmann Justin Fietz den eigentlich harmlosen Schuss durch die Arme rollen ließ (60.). Nur fünf Minuten später erhöhte der eingewechselte Shalva Ogbaidze mit einem wuchtigen Schuss ins kurze Eck auf 4:0. Den etwas kuriosen Ehrentreffer für die Thüringer erzielte dann Florian Hansch, nachdem ein vermeintlicher Befreiungsschlag eines Teamkollegen an die Latte flog und er den Abpraller verwandelte (74.).