Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: BFC muss lange zittern, Luckenwalde verliert Stand: 07.02.2025 21:31 Uhr

Zum Auftakt des 21. Spieltags in der Fußball-Regionalliga Nordost hat der BFC Dynamo am Freitagabend einen hart erkämpften 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen die BSG Chemie Leipzig gefeiert. Vor 2.871 Zuschauern im Sportforum Hohenschönhausen erzielten Lankford (19.) und Wießmeier (90.+4) die Tore für die Berliner.



Dynamo übernahm dabei zu Beginn der Partie die Initiative und setzte Chemie unter Druck. Knezevic hatte nach wenigen Minuten die erste Torannäherung, verfehlte das Tor aber knapp. In der 19. Minute belohnte sich der BFC dann für seine Bemühungen: Mast spielte einen katastrophalen Rückpass, den Lankford erlief und eiskalt zur Führung verwandelte.



Chemie Leipzig kam in der Folge jedoch besser ins Spiel. Kurz vor der Pause hatte Kirstein eine gute Kopfballchance. Nach der Pause entwickelte sich schließlich ein offener Schlagabtausch. Leipzig drängte auf den Ausgleich, doch die Berliner Defensive hielt. In der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Wießmeier für die Entscheidung, als er einen Abpraller nach einem Schuss von Wüstenhagen über die Linie drückte.

Wie der Pyro-Streit den Nordost-Fußball aufwühlt Renommierte Nordost-Vereine und ihre Fans wollen die Verbandsstrafen für das Abbrennen von Pyrotechnik nicht länger hinnehmen. In einem Positionspapier fordern sie ein Umdenken. Der politische Wind hatte die Debatte zuletzt angefacht. Von Fabian Friedmann Renommierte Nordost-Vereine und ihre Fans wollen die Verbandsstrafen für das Abbrennen von Pyrotechnik nicht länger hinnehmen. In einem Positionspapier fordern sie ein Umdenken. Der politische Wind hatte die Debatte zuletzt angefacht. Von Fabian Friedmann mehr

Luckenwalde nutzt die Chancen nicht

Der FSV Luckenwalde hingegen hat eine bittere 0:2 (0:1)-Heimniederlage gegen den FC Eilenburg hinnehmen müssen. Trotz einer dominanten Anfangsphase und guter Chancen gelang es den Gastgebern nicht, ihre Überlegenheit in Tore umzumünzen.



Die Brandenburger starteten druckvoll in die Partie und erarbeiteten sich früh Möglichkeiten. König scheiterte freistehend am glänzend parierenden Eilenburger Keeper Edelmann, kurz darauf verfehlte Jacobi knapp das Tor. Mitten in die Drangphase der Hausherren fiel dann der Gegentreffer: Aguilar traf in der 27. Minute aus 20 Metern ins linke Eck zur überraschenden Gästeführung.



Nach dem Seitenwechsel erhöhte Luckenwalde den Druck. Schleinitz hatte in der 50. Minute die große Chance zum Ausgleich, fand aber erneut in Edelmann seinen Meister. Trotz weiterer Bemühungen gelang es dem FSV nicht, den Rückstand wettzumachen. In der Schlussphase fing man sich sogar noch das 0:2 durch ein Eigentor von Bruns ein.



Das Spiel zwischen Rot Weiß Erfurt und Hertha II war wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden.

Sendung: rbb|24 Inforadio, 07.02.2025, 22:15 Uhr