Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: BFC Dynamo geht bei Spitzenreiter Lok Leipzig unter - auch Luckenwalde verliert Stand: 12.04.2025 18:59 Uhr

Der BFC Dynamo hat am Samstag in der Fußball-Regionalliga Nordost mit 0:4 (0:1) bei Spitzenreiter Lok Leipzig verloren. Der FSV Luckenwalde verpasste zeitgleich einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller und unterlag dem FSV Zwickau knapp mit 0:1 (0:0).

Erst BFC-Ausgleichschance, dann macht Lok alles klar

Vor knapp 6.000 Zuschauern im Leipziger Bruno-Plache-Stadion geriet der BFC durch ein Tor von Farid Abderrahmane nach einem Freistoß in Rückstand (19. Minute). Es blieb in der Folgezeit zunächst ein knappes Spiel - und die Berliner hatten nach der Pause sogar die große Gelegenheit, zurückzuschlagen: Doch Top-Torjäger Rufat Dadashov scheiterte nach 52 Minuten an Lok-Keeper Andreas Naumann.



Unmittelbar danach erhöhte der Leipziger Stürmer Stefan Maderer mit einem Doppelpack auf 3:0 (53., 60.), den Schlusspunkt zum 4:0 setzte Djamal Ziane. So feierte der Tabellenführer am Ende einen souveränen Sieg und hat weiterhin zehn Punkte Vorsprung vor dem ersten Verfolger Halle. Der BFC liegt unverändert auf dem siebten Platz.

Luckenwalde in akuter Abstiegsnot

Der Zwickauer Offensivspieler Jahn Herrmann hat derweil die Abstiegssorgen des FSV Luckenwalde verschärft. Er erzielte in der 55. Minute das entscheidende Tor im Duell der beiden Teams. Luckenwalde steht damit nach wie vor auf dem 17. Tabellenplatz, der am Saisonende möglicherweise den Abstieg in die Oberliga bedeuten könnte.



Wie viele Mannschaften aus der Regionalliga Nordost absteigen, hängt zum einen daran, ob der Meister sich in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga durchsetzt. Zum anderen spielt eine Rolle, ob - und falls ja wie viele - Teams aus dem NOFV-Bereich in die Viertklassigkeit absteigen.

