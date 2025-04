Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Babelsberg verliert in Zwickau, Spektakel bei Hertha Zehlendorf Stand: 27.04.2025 17:51 Uhr

Der SV Babelsberg 03 hat am Sonntagnachmittag in der Regionalliga Nordost eine knappe Niederlage kassiert. Beim FSV Zwickau unterlagen die Potsdamer trotz zwischenzeitlichem Ausgleich mit 1:2 (0:1). Durch den Treffer von Veron Dorbuna liefen die Babelsberger früh einem Rückstand hinterher (2.). Zwar dominierten sie anschließend die Partie, kamen aber nicht zu zwingenden Abschlüssen. Per Kopf gelang Jannis Lang in der zweiten Halbzeit der Ausgleich (75.). Doch Luis Klein sorgte in der Nachspielzeit für den 2:1-Siegtreffer der Gastgeber (90.+3).



BFC und Viktoria spielen unentschieden, Hertha II besiegt Meuselwitz mehr

Niederlagen für Luckenwalde, Altglienicke und Hertha Zehlendorf

Keine Punkte gab es auch für den FSV 63 Luckenwalde. Die Brandenburger unterlagen dem FC Carl Zeiss Jena zu Hause knapp mit 0:1 (0:0). Die Partie begann erst mit 15 Minuten Verspätung, weil ein Banner der Gästefans einen Notausgang versperrte. Luckenwalde erspielte sich in der ersten Halbzeit die besseren Chancen, ließ diese aber allesamt ungenutzt. Maxim Hessel erzielte für die Gäste aus Jena das entscheidende Tor (62.).



Wildes Spiel, aber keine Punkte für Hertha Zehlendorf

Die VSG Altglienicke verlor zu Hause gegen den Chemnitzer FC mit 0:2 (0:2). Schon in der 3. Minute sorgte Manuel Reutter für die Führung der Gäste. Dejan Bozic traf noch vor der Pause zum 0:2-Endstand (35.).



Viel Spektakel, aber keine Punkte gab es für Hertha Zehlendorf. Nach dem Sieg gegen Tabellenführer Lok Leipzig in der letzten Woche schien der Aufsteiger gegen den FC Eilenburg dem nächsten Sieg entgegenzueilen. Bocar Baro brachte die Berliner mit zwei Toren früh in Führung (2./19.). Nachdem Alexander Vogel per Foulelfmeter (28.) und Jonas Marx für den Ausgleich sorgten, traf Baro mit dem 3:2 wieder zur Führung (78.). Doch nur eine Minute später glichen die Gastgeber durch Lennart Möbius wieder aus (79.) und bejubelten in der Nachspielzeit noch den 4:3-Siegtreffer durch Marcus Niemetz (90.+4). Beide Teams beendeten die Partie nur mit zehn Spielern. Eilenburgs Arlind Shoshi sah die Rote Karte, als er nach einem Foul einen Berliner umstieß (86.). Wegen eines taktischen Fouls musste auch Zehlendorfs Marc Enke mit Gelb-Rot den Platz verlassen.



Sendung: Brandenburg aktuell, 27.04.2025, 19:30 Uhr