Regionalliga Nordost Regionalliga: Luckenwalde kann noch gewinnen, Babelsberg auch erfolgreich Stand: 08.12.2024 17:29 Uhr

Regionalliga-Schlusslicht FSV Luckenwalde hat am Sonntag überraschend sein Auswärtsspiel beim ZFC Meuselwitz mit 1:0 (0:0) gewonnen. Nach acht Partien ohne Sieg konnten die Blaugelben bei den Thüringern damit ein Lebenszeichen im Abstiegskampf senden.



Das Tor des Tages erzielte der eingewechselte Mateus Kolenda (69.).



In der Tabelle belegt Luckenwalde weiterhin den letzten Platz. Der Rückstand auf den Vorletzten FC Eilenburg, der ein Spiel mehr absolviert hat, beträgt aber nur noch zwei Punkte.

Babelsberg siegt souverän

Babelsberg 03 hat sich derweil Luft auf die Abstiegszone verschafft. Die Potsdamer gewannen am Sonntag gegen Chemie Leipzig mit 3:1 (1:0). Die Tore für die Hausherren vor gut 3.000 Zuschauern im Karl-Liebknecht-Stadion erzielten Luca Dahlke (37. Minute), Mike Bachmann (48.) und Samir Werbelow (66.). Für die Leipziger traf Janik Mäder (76.).



Das Team von André Meyer war auch ohne Toptorschütze Daniel Frahn von Beginn an überlegen und erarbeitete sich zahlreiche Chancen. Nach der 1:0-Halbzeitführung war das Spiel durch einem erfolgreichen Konter kurz nach dem Seitenwechsel rasch vorentschieden.



In der Tabelle springt Babelsberg damit auf Platz elf.

Viktoria gegen Plauen abgesasgt

Die für Sonntagnachmittag angesetzte Partie zwischen Viktoria Berlin und dem VFC Plauen ist indes verlegt worden, wie der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) am Freitag bekanntgab. Grund ist die witterungsbedingte Sperrung des Stadions Lichterfelde in Berlin. Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest.



Bereits das vorangegangene Heimspiel gegen den Chemnitzer FC musste aufgrund von Unbespielbarkeit abgesagt werden. Das Spiel soll am 5. Februar 2025 nachgeholt werden.

