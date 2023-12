Zwei Mal Bestzeit Potsdamerin Lisa Buckwitz gewinnt Monobob-Weltcup in Innsbruck Stand: 15.12.2023 11:35 Uhr

Bob-Pilotin Lisa Buckwitz aus Potsdam hat ihren zweiten Weltcupsieg im Monobob eingefahren. Im olympischen Eiskanal im österreichischen Innsbruck-Igls gewann Buckwitz mit Bestzeit in beiden Läufen und 0,25 Sekunden Vorsprung auf die Australierin Breeana Walker, Dritte wurde ihre deutsche Teamkollegin Laura Nolte (+0,30 Sekunden).



Zum Saison-Auftakt vor einer Woche im französischen La Plagne waren Buckwitz auf Rang sieben und Weltmeisterin Nolte als Fünfte noch am Podest vorbeigerast. Ihren ersten Weltcupsieg im Einzel hatte die 29 Jahre alte Buckwitz im Februar ebenfalls in Innsbruck geholt.

Zweier-Rennen findet am Sonntag statt

Die US-Amerikanerin Kaysha Love, die in Frankreich in ihrem ersten Weltcup-Rennen gleich den ersten Sieg geholt hatte, fuhr auf Rang vier und behauptete dadurch die Führung in der Monobob-Gesamtwertung. Die dritte deutsche Starterin Kim Kalicki sparte sich nach einem völlig verkorksten ersten Lauf den zweiten Durchgang.



Am Sonntag (ab 10 Uhr) steht für die Frauen noch das Rennen im Zweier an, in La Plagne hatte Nolte zum Auftakt in der Disziplin den Sieg geholt. Die kanadische Olympia- und Gesamtweltcupsiegerin Kaillie Humphries erwartet ihr erstes Kind und pausiert in diesem Winter.

