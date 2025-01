Niederlage in der Euroleague Alba Berlin gehen gegen Bayern die Kräfte aus Stand: 24.01.2025 22:37 Uhr

Die Berliner agieren drei Viertel lang mit dem großen Favoriten aus München auf Augenhöhe. Doch am Ende gehen ihnen die Kräfte aus. In der Euroleague ist Alba weiterhin Tabellenschlusslicht.

Die Basketballer von Alba Berlin haben das deutsche Duell in der Euroleague verloren und damit dort die zehnte Niederlage in Serie kassiert. Am Freitagabend verloren die Berliner daheim vor 12.112 Zuschauern gegen den Bundesliga-Konkurrenten FC Bayern München mit 84:99 (50:52). Alba ist abgeschlagen Tabellenschlusslicht. Beste Berliner Werfer waren Will McDowell White mit 18 und Yanni Wetzell mit 14 Punkten.



Bei den Gastgebern feierte auf der Point-Guard-Position Matteo Spagnolo sein Comeback nach Verletzungspause, dafür musste Kapitän Martin Hermannsson pausieren. Die Berliner hatten zunächst Probleme ihren Rhythmus zu finden und lagen schnell 4:13 zurück. Doch anschließend steigerte sich Alba mit mehr Intensität und Tempo.

Partie bis zum letzten Viertel offen

Zu Beginn des zweiten Viertels glichen die Berliner wieder aus und gingen dann sogar mit fünf Punkten in Führung (34:29). Es war eine Phase, in der zu sehen war, wozu diese Alba-Mannschaft in der Lage ist, wenn sie mit viel Selbstvertrauen und getragen von Erfolgsmomenten spielt. In der Liga hatten sie den die Bayern Anfang November an gleicher Stelle sogar schon einmal besiegt.



Die Münchener zeigten sich diesmal aber wenig geschockt und antworteten sofort. Die Partie war nun absolut auf Augenhöhe und bis zur Pause wechselte die Führung hin und her.



Und auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel weiter offen. Kurz vor Ende des dritten Viertels ging Alba sogar kurz wieder in Führung (68:67). Es sollte allerdings die letzte bleiben. Denn den Gastgebern ging nun etwas die Puste aus. Ein 2:10-Lauf aus Sicht der Berliner zu Beginn des letzten Viertels brachte die Vorentscheidung (70:80). Alba kämpfte zwar bis zum Ende, konnte die Bayern aber nicht mehr in Gefahr bringen.

Entsprechend frustriert war Yanni Wetzell nach dem Spiel am Mikrofon des TV-Senders Magenta Sport: "Wir haben drei Viertel über mithalten können. Dann kam eine bittere Phase. Es nervt natürlich, wir sind es alle leid, zu verlieren. Aber die Bayern haben eine gute Mannschaft, mit sehr guten Spielern."



Weiter geht es für Alba in der Basketball-Bundesliga. Am Montag, den 27. Januar tritt die Mannschaft dabei bei den Baskets Oldenburg an (20 Uhr).

Sendung: rbb24, 24.01.2025, 22 Uhr