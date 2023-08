Fußball | Frauen-Regionalliga Nordost Kantersiege für Union und Viktoria Stand: 27.08.2023 18:25 Uhr

Am zweiten Spieltag in der Fußball-Regionalliga Nordost der Frauen haben der 1. FC Union und Viktoria Berlin deutliche Erfolge feiern können.



Die Tore für Union Berlin beim 6:0-Erfolg über den 1. FFC Fortuna Dresden erzielten Sarah Abu Sabbah (17. und 40. Minute), Athanasia Moraitou (22.), Nour Youssef (47.), Celine Frank (62.) und Zita Rurack (83.). Nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel steht die Mannschaft nun mit sechs Punkten und einer Tordifferenz von plus elf an der Tabellenspitze.



Auf Rang zwei folgt Viktoria Berlin mit ebenfalls sechs Punkten (8:0 Tore). Die Mannschaft siegte bei Türkiyemspor Berlin mit 5:0. Die Treffer erzielten Nina Ehegötz (6.), Kim Gina Luisa Urbanek (11., 25.), Danya Barsalona (65.) und Aylin Yaren (90. +5).

Berolina und Turbine auf den Abstiegsplätzen

Ebenfalls erfolgreich war die neu gegründete Frauen-Mannschaft von Hertha BSC, die am ersten Spieltag noch gegen Union unterlag. Beim 1. FFC Erfurt gelang nun ein 2:0-Sieg. Die Tore erzielten Elfie Wellhausen (72.) und Lilli Genthe (88.).



Niederlagen setzte es hingegen für die zweite Mannschaft von Turbine Potsdam sowie für Berolina Mitte. Während die Potsdamerinnen bei Treffern von Klara Robitsch (43.) und Amelie Hoppe (47.) mit 2:4 gegen die zweite Mannschaft von Carl Zeiss Jena verloren, setzte es für Berolina Mitte eine 0:5-Niederlage beim Magdeburger FFC.



Nach der Niederlage liegt Berolina mit null Punkten auf Platz zwölf der Tabelle. Die zweite Mannschaft von Turbine Potsdam rangiert ebenfalls punktelos auf Rang elf und damit dem zweiten Abstiegsplatz. Hertha BSC belegt den achten Platz.

Sendung: rbb24 Inforadio, 27.08.2023, 19:15 Uhr