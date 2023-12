Jetzt live hören und im Ticker Kann Union Berlin im Endspiel um Europa gegen Real Madrid überraschen? Stand: 12.12.2023 20:34 Uhr

Union Berlin empfängt zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase Weltklub Real Madrid. Die Köpenicker können in der Königsklasse nicht mehr weiterkommen. Ein Sieg wäre dennoch historisch - und könnte für die Europa League reichen.

Der 1. FC Union Berlin verabschiedet sich an diesem Dienstag mit einem Heimspiel gegen Real Madrid aus der ersten Champions-League-Saison der Vereinsgeschichte. Die ersten beiden Plätze in Gruppe C sind vor dem letzten Spieltag für die Köpenicker bereits passé und ein Weiterkommen in der Königsklasse deshalb nicht mehr möglich.



In Reichweite ist aber noch Platz drei, der zu einem Überwintern in der Europa League berechtigt. Damit das gelingt, ist im ausverkauften Berliner Olympiastadion vor rund 70.000 Zuschauern ab 21 Uhr ein Sieg gegen den spanischen Fußball-Rekordmeister Pflicht. Zeitgleich müsste zudem Sporting Braga, aktuell Dritter in der Gruppe, in Neapel verlieren.

Madrid führt Gruppe C mit fünf Siegen an

Zwar hat der 1. FC Union gegen Borussia Mönchengladbach am Wochenende seine monatelange Sieglos-Serie beendet, gegen Real Madrid geht das Team trotzdem als klarer Außenseiter ins Spiel. Die Spanier führen die Gruppe C mit fünf Siegen aus fünf Spielen an. Mit einem Auswärtssieg könnte Real zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte die Gruppenphase der Champions League mit sechs Siegen abschließen. Das gelang zuvor nur dem FC Bayern München.



Unions Trainer Nenad Bjelica äußerte sich vor dem Duell dennoch selbstbewusst: "Wir müssen alles umsetzen, was wir am Samstag (gegen Gladbach, Anm. d. Red.) gemacht haben. Ich bin voll überzeugt, wenn wir diese Leistung wieder zeigen können, sind die Chancen, dass wir gegen Real Madrid gewinnen, ganz groß", sagte der Kroate bei der Pressekonferenz.

Ein Wechsel im Vergleich zum Liga-Sieg

Bjelica wechselt im Vergleich zum Liga-Erfolg ein Mal und das gezwungenermaßen: Benedict Hollerbach - am Wochenende noch Vorzeige-Wirbler auf der Außenbahn und Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:0 - kann in der Champions League nicht eingesetzt werden, da er nicht auf der Kaderliste der Köpenicker für die Königsklasse steht. Neu rückt dafür Paul Jaeckel in die Startelf. Das bedeutet auch eine Systemumstellung von Vierer- auf Fünferkette.

Das Spiel im Liveticker

