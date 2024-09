Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Hertha will gegen Elversberg die Spitzengruppe ins Visier nehmen Stand: 29.09.2024 13:16 Uhr

Hertha BSC hofft gegen den SV Elversberg auf einen Heimsieg, um in die Spitzengruppe der Zweiten Bundesliga aufzuschließen. Das Team von Trainer Christian Fiél möchte nach dem Erfolg in Nürnberg die positive Serie ausbauen. Jetzt live hören und im Ticker.

In der Fremde ist Zweitligist Hertha BSC in der laufenden Saison noch ungeschlagen. Zu Hause zeigten die Berliner dagegen bisher umso durchwachsenere Leistungen. Am Sonntag (Anstoß 13:30 Uhr) kommt mit dem SV Elversberg ein unangenehmer Gegner ins Berliner Olympiastadion. In den letzten drei Spielen holten die Saarländer vier Punkte, darunter war auch ein 4:0 gegen Bundesliga-Absteiger Darmstadt. Vergangene Woche verlor man sein Heimspiel gegen Aufsteiger Ulm mit 1:3.

Thorsteinsson erstmals in der Startelf

Mit einem Erfolg gegen die Saarländer würden die Berliner den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen halten. Trainer Christian Fiél muss auch gegen den letztjährigen Aufsteiger auf Andreas Bouchalakis, John Anthony Brooks, Jeremy Dudziak, Linus Gechter, Michal Karbownik und Fabian Reese verzichten.



Gegen Elversberg bekommt der isländische Hertha-Neuzugang Jon Dagur Thorsteinsson erstmals von Beginn an das Vertrauen. Er ersetzt auf der rechten Angriffsseite Marten Winkler. Ansonsten schenkt Fiél der gleichen Startelf sein Vertrauen wie beim 2:0-Auswärtserfolg gegen den 1. FC Nürnberg am vergangenen Spieltag.



Herthas Startelf: Ernst - Zeefuik, M. Dardai, Leistner, Kenny - Demme, Maza, Cuisance - Scherhant, Schuler, Thorsteinsson



Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24, 29.09.2024, 21:45 Uhr