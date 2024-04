Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Eisbären treten zu drittem Finalspiel in Bremerhaven an Stand: 21.04.2024 14:51 Uhr

Die Eisbären haben die DEL-Finalserie gegen die Fischtown Pinguins ausgeglichen. Am Nachmittag tritt der Rekordmeister aus Berlin in Bremerhaven zum dritten Spiel an.

Die Eisbären Berlin spielen bei den Fishtown Pinguins am Sonntag um den Sieg im dritten Final-Spiel (ab 15:30 im rbb|24-Livestream). Die Endspielserie um den Gewinn der Meisterschaft der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ist nach dem Sieg des Rekordmeisters aus der Hauptstadt am Freitag wieder völlig offen.



Als das zweite Finalspiel für die Berliner auf der Kippe stand, schlüpfte Jonas Müller in die Hauptrolle: Der Vize-Weltmeister und Olympia-Silbermedaillist führte seine Mannschaft mit einem Doppelpack zum 5:3-Sieg.

Aktuelle Saison hat aus Bremerhaven "Fischtown" gemacht Die Teilnahme an einer Finalserie um die Deutsche Eishockeymeisterschaft ist für die Fans des neunfachen Meisters Eisbären Berlin fast normal. Ganz anders sieht das beim diesjährigen Gegner aus: Mit den Fischtown Pinguins fiebert eine ganze Stadt. Von Simon Wenzel mehr

Noebels' Einsatz unklar

Ob sein Teamkollege Marcel Noebels in Bremerhaven mit von der Partie ist, gilt nach wie vor als unklar. Am Freitag musste der Topscorer im zweiten Drittel angeschlagen vom Eis. Trainer Serge Aubin hielt sich zum möglichen Einsatz seines Topangreifers bedeckt: "Ich habe vor den Playoffs gesagt, dass ich nicht über mögliche Verletzungen sprechen werde."

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb UM6, 21.04.2024, 18 Uhr