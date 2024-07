Jetzt live hören und im Ticker Jetzt im Audiostream und Liveticker: Türkei führt zur Pause des EM-Achtelfinales gegen Österreich Stand: 02.07.2024 21:56 Uhr

Im letzten Duell um das Viertelfinale der Fußball-EM 2024 trifft die Türkei aktuell auf Österreich - und ist auf dem besten Weg zu einer Überraschung. In Minute eins brachte Merih Demiral den Underdog in Führung. Wie reagiert Österreich in Halbzeit zwei?

Zum Abschluss der Achtelfinals bei der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft treffen am Dienstagabend (21 Uhr) Österreich und die Türkei aufeinander. In Leipzig entscheidet sich, welche der beiden Nationalmannschaften am Samstag im Berliner Olympiastadion im Viertelfinale auf die Niederlande treffen wird.

Warum Österreich - Türkei nicht im Free-TV läuft Die Achtelfinalpartie zwischen Österreich und der Türkei wird nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. In den sozialen Netzwerken sorgt das für reichlich Ärger. Wie es dazu kam - und warum nicht alle EM-Spiele im Free-TV gezeigt werden.mehr

Während die Auswahl aus Österreich ihr zweites EM-Achtelfinale in Serie absolviert, steht die Türkei aktuell zum ersten Mal seit 16 Jahren in der Runde der letzten 16 Mannschaften. In der Gruppenphase setzte sich die Auswahl von Trainer Vincenzo Montella in der Gruppe F als Zweitplatzierter durch, gewann dabei gegen Georgien sowie Tschechischen und musste sich lediglich Portugal geschlagen geben. Besonders bei ihren beiden Siegen löste die türkische Mannschaft auch in Berlin große Begeisterung aus. Zahlreiche Berliner Türkei-Fans feierten ihre Mannschaft nicht nur, aber auch mit lautstarken Autokorsos.

