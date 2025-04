Fußball-Zweitligist Investor 777 Partners nicht mehr im Hertha-Aufsichtsrat vertreten Stand: 08.04.2025 12:54 Uhr

Bei Hertha BSC soll der wirtschaftliche Konsolidierungskurs ohne Vertreter von Investor 777 Partners im Aufsichtsrat der Kapitalgesellschaft weitergehen. Wie der Berliner Fußball-Zweitligist am Dienstag auf seiner Webseite mitteilte [herthabsc.com], gehören Joshua Wander und Steven W. Pasko nicht mehr dem fünfköpfigen Kontrollgremium an.



Ihre Plätze wurden demnach durch den Portfoliomanager der New Yorker Versicherungsgesellschaft Advantage Capital Holdings LLC (A-CAP), David Ellis Shaw, und den Geschäftsführer der British Olympic Association, Andy Anson, neu besetzt. Die A-CAP ist Hauptgläubiger von 777 Partners. David Ellis Shaw wurde zudem innerhalb des Gremiums einstimmig zum neuen stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.



Zuletzt hatte es mehrfach Berichte gegeben, dass die Verbindung von Hertha BSC und 777 Partners vor dem Ende stehe. Das US-Unternehmen hatte bei diversen Klub-Beteiligungen in Europa Probleme gehabt.



777 Partners folgte auf Windhorst

Nach dem Ausstieg von Lars Windhorst als Investor hatte 777 Partners die Hertha-Anteile mit einem Volumen von 100 Millionen Euro übernommen, wobei eine letzte Rate noch ausstehen soll. Wander und Pasko waren daraufhin in den Aufsichtsrat eingezogen, der für die Kontrolle der Geschäfte der ausgegliederten Profiabteilung des Traditionsvereins zuständig ist.



Bereits am Montag hatte Hertha verkündet, dass es für die im November anstehende Ablösung einer Anleihe in Höhe von 40 Millionen Euro auch eine Option der Verlängerung geben könnte. Ziel bleibe aber eine Ablösung der Anleihe, die angesichts der hohen Summe Einfluss auf das Lizenzierungsverfahren des Zweitligisten hat.



