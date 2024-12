Fußball-Bundesliga Hinten unkonzentriert, vorne harmlos: Union verliert zum Jahresabschluss 1:4 in Bremen Stand: 21.12.2024 17:31 Uhr

Der versöhnliche Jahresabschluss bleibt aus. Im letzten Spiel vor der Winterpause zeigte sich Union gegen spielfreudige Bremer hinten unkonzentriert und vorne ungefährlich. Seit mehr als zwei Monaten haben die Berliner nun nicht mehr gewonnen.

Union deutlich unterlegen und verliert verdient

Pyro-Unterbrechung nach der Halbzeitpause

letzter Sieg der Köpenicker liegt neun Wochen zurück

Der 1. FC Union Berlin hat einen Befreiungsschlag zum Jahresabschluss verpasst. Die Köpenicker unterlagen am Samstag beim SV Werder Bremen mit 1:4 (1:3) und sind damit seit neun Spielen in Folge sieglos.



Damit überwintert das Team von Trainer Bo Svensson auf dem zwölften Tabellenplatz. In der Bundesliga geht es für Union am 11. Januar mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim weiter.

Der Spielverlauf

Im Weserstadion tat sich Union von Beginn an schwer und wurde nach vorne kaum gefährlich. Stattdessen machten die Gastgeber das Spiel und profitierten immer wieder vom schwachen Abwehrverhalten der Berliner. In der 13. Minute kam Romano Schmid auf dem rechten Flügel völlig frei zum Flanken und fand in der Mitte seinen österreichischen Landsmann Marco Grüll, der sich zwischen zwei Berliner Verteidigern hochschraubte und per Kopf ins linke Eck verwandelte. Nur wenige Minuten später schnürte der Stürmer seinen Doppelpack, als er eine flache Hereingabe aus 13 Metern per Direktabnahme knallhart mittig ins Tor zimmerte (17.).



Union agierte im Anschluss zwar mutiger nach vorne, der Anschlusstreffer in der 23. Minute fiel trotzdem mehr oder weniger aus dem Nichts. Von der linken Seite brachte Tom Rothe den Ball punktgenau auf den langen Pfosten, wo Andras Schäfer aus kurzer Distanz volley zum 1:2 verwandelte. Im Anschluss agierten die Berliner mutiger und es entwickelte sich eine attraktive Partie, in der Werder allerdings die besseren Chancen hatte und den alten Abstand noch vor der Pause wieder herstellte. Gegen die unkonzentrierte Unioner Abwehrkette kombinierten sich die Bremer sehenswert durch, bevor der eingerückte Mitchell Weiser ein Zuspiel im Strafraum nur noch über die Linie drücken musste (45.).



Auch nach der Pause blieb Bremen die klar überlegene Mannschaft und ließ gegen ideenlose Unioner nur wenig zu. Coach Svensson versuchte zwar mit mehreren Wechseln noch einmal frischen Wind ins Spiel und sein Team zu bringen, doch den Berlinern fehlte es bis zum Schluss an Durchschlagskraft. Werder verwaltete den Vorsprung hingegen sicher und setzte kurz vor dem Ende durch einen Treffer von Jens Stage den Deckel drauf. Gegen aufgerückte Berliner musste der Däne am Ende eines Konters nur noch einschieben (87.).

Union Bremen Choreo

Was war denn da los?

Eine beeindruckende Anzahl von mehr als 4.000 Union-Fans begleiteten ihre Mannschaft aus der Hauptstadt in den hohen Norden und hüllten den Gästeblock zum Anpfiff mit einer sehenswerten Choreo in ein weiß-rotes Fahnenmeer. Neben den Fahnen hatten sie allerdings auch einiges an Feuerwerk mitgebracht, dass sie kurz nach der Pause zündeten und für eine riesige Rauchschwade im Weserstadion sorgten. Schiedsrichter musste die Partie minutenlang unterbrechen, bis sich der Rauch wieder gelichtet hatte.

