Wirtz-Gala und Schick-Viererpack Aufgedrehtes Leverkusen zerlegt Freiburg Stand: 21.12.2024 20:51 Uhr

Auch ein verschossener Elfmeter brachte Bayer 04 Leverkusen in der Fußball-Bundesliga gegen den SC Freiburg nicht aus dem Konzept. Am Ende stand der achte Pflichtspielsieg in Folge. Mann des Abends beim 5:1(1:0)-Erfolg am Samstag gegen Freiburg: Florian Wirtz - auch wenn Patrik Schick mit vier Toren auf der Anzeigetafel den größeren Anteil hatte.

Hat er seinen Vertrag schon verlängert? Wie lange bleibt er noch in Leverkusen? Diese Fragen kreisten unter der Woche um Florian Wirtz. Und dem war das herzlich egal. Beim Heimsieg zum Jahresausklang gegen Freiburg war der 21-Jährige an fast allen wichtigen Leverkusener Szenen beteiligt. Wirtz holte einen Elfmeter heraus - und verschoss ihn. Wirtz legte das 1:0 durch Patrick Schick (45.+1) auf. Wirtz (51.) erzielte das 2:0 wunderschön und elegant selbst.

Wirtz flankte präzise für Schick (67.) zum 3:1 und legte mit feinem Touch auch das dritte Tor des Tschechen (74.) zum 4:1 auf. Nur beim 5:1 durch einen weiteren Schick-Kopfball im Anschluss an eine Ecke hatte Wirtz nicht seine Füße im Spiel. Dazwischen hatte Vincenzo Grifo (55.) mit dem 1:2 nur kurz für Hoffnung bei Freiburg gesorgt.

Leverkusen beißt sich an den Bayern fest

Auch dank seines Stars ist der Doublesieger seit Wochen wieder auf Kurs. Acht Siege in Folge, in der Bundesliga vier Punkte hinter dem FC Bayern Zweiter, in der Champions League auf Achtelfinal-Kurs und im DFB-Pokal im Viertelfinale - die Bilanz liest sich gut. Die letzte Partie des Jahres war aber noch einmal ein echtes Stück Arbeit.

Der SC Freiburg hatte sich klug auf Leverkusen eingestellt, überlagerte defensiv die Außenbahnen und hatte Wirtz zunächst meistens im Blick. Außerdem ging die erste gefährliche Torchance auf das Konto der Breisgauer. Philipp Lienhart (11.) traf aus knapp 20 Metern nur die Latte. Doch ab der 15. Minute verlagerte sich das Spiel mehr und mehr in die Gäste-Hälfte.

Florian Wirtz zu flink für Freiburgs Defensive

Das Team von Trainer Xabi Alonso dominierte über den Ballbesitz (70 Prozent in der ersten Hälfte die Partie) und letztlich reichten den Gastgebern ein paar richtig gute Szenen, um mit einer Führung in die Pause zu gehen. Die erste war ein wunderbarer Flugball von Jonathan Tah aus der eigenen Hälfte auf halblinks zu Wirtz, der ihn mit einer leichtfüßigen Annahme im Sprung mitnahm und mit einem schnellen Haken im Strafraum Ritsu Doan überforderte.

Schiedsrichter Tobias Stieler blieb nur der Elfmeterpfiff. Wirtz nahm sich den Ball, lief an - und scheiterte. SC-Torwart Noah Atubolu (31.) hatte die richtige Ecke geahnt und hielt den dritten Bundesliga-Elfmeter in Folge. Die zweite Szene brachte dann die mittlerweile verdiente Führung. Aus einem scheinbar ruhigen Aufbau ergab sich ein Blitzspielzug, weil sich Wirtz auf rechts hatte ins Mittelfeld fallen lassen.

Dort bekam er den Ball von Edmond Tapsoba aus der Abwehr zugespielt. Der Pass in den Lauf von Schick war dann so maßgenau, dass der Tscheche noch Zeit hatte, Richtung Tor zu schauen und mit einem feinen Lupfer das 1:0 zu erzielen. Und nach der Pause ging es direkt so weiter. Exequiel Palacios fand Wirtz freistehend links am Fünfmeterraum und mit einer fließenden Bewegung ließ der erst einen Gegner aussteigen und jagte den Ball dann zum 2:0 ins kurze Eck.

Leverkusens Patrick Schick jubelt

Florian Wirtz mit einem Tor und drei Vorlagen

Freiburg fabrizierte kurz danach zwar durch Grifo ebenfalls einen schönen Treffer. Doch wo das vor zwei Monaten noch Zittern bedeutet hätte, machte Leverkusen jetzt einfach weiter. Flanke Wirtz. Kopfball Schick. 3:1. Beim 4:1 legte Wirtz einen langen Ball wie selbstverständlich vor die Füße von Schick, der dann auch noch eine Grimaldo-Ecke von rechts zum 5:1-Endstand einköpfte.

Gegen Jahresende hat sich Leverkusen die Souveränität der Meister-Saison wieder erspielt. Im Kalenderjahr 2024 gab es drei Niederlagen, davon nur eine in der Bundesliga. Zum richtig glücklichen Leverkusener Weihnachtsfest fehlt jetzt eigentlich nur noch die Unterschrift von Wirtz unter einen neuen Vertrag.

Bundesliga-Start mit Kracher Dortmund gegen Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen eröffnet im neuen Jahr den 16. Spieltag mit dem Freitagabendspiel bei Borussia Dortmund (10.01.2025, 20.30 Uhr). Der SC Freiburg, der die Feiertage mit 24 Punkten und Kontakt zu den Europapokalplätzen in der oberen Tabellenhälfte verbringt, empfängt am Tag danach den Aufsteiger Holstein Kiel (15.30 Uhr).