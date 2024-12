Nübel hält Strafstoß St. Pauli lässt den VfB Stuttgart verzweifeln Stand: 21.12.2024 17:36 Uhr

Der FC St. Pauli hat sich mit einem Sieg in die Winterpause der Fußball-Bundesliga verabschiedet. Dank einer beherzten Abwehrleistung holte der Absteiger am 15. Spieltag einen 1:0-Sieg (1:0) beim VfB Stuttgart.

Johannes Eggestein erzielte in der 21. Minute das Tor des Tages. In der 53. Minute verschoss er einen Elfmeter. Für die Hamburger war es der vierte Saisonsieg, durch den sie auf jeden Fall über den Abstiegsrängen überwintern werden. Für den VfB war es die erste Niederlage nach vier Pflichtspielsiegen in Folge. Stuttgart steht im Tabellenmittelfeld.

Eggestein verfehlt und trifft

Nach ausgeglichenen Anfangsminuten gab der FC St. Pauli den ersten Warnschuss ab. Eggesteins Schuss rauschte jedoch knapp am Pfosten vorbei (9.).

Wenige Minuten gingen die Gäste dann aber doch in Führung - unter Mithilfe des VfB. Anthony Rouault unterlief im Spielaufbau ein kapitaler Fehlpass, Angelo Stiller und Jeff Chabot schafften es im Verbund nicht, den Ball zu klären. Nutznießer war letztlich Eggestein, der noch Maximilian Mittelstädt aussteigen ließ und aus kurzer Distanz traf (21.).

Mit der Führung im Rücken zog sich St. Pauli in die Defensive zurück. Und der VfB fand gegen die dicht gestaffelten Hamburger kein Durchkommen. Zwar kamen Nick Woltemade (41.) und Ermedin Demirovic (45.+3) zu Abschlüssen, wurden aber immer wieder geblockt.

Nübel pariert gegen Eggestein

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß reagierte zur Pause und brachte Anrie Chase für den schwachen Rouault ins Spiel. Doch das wäre beinahe nach hinten losgegangen. Denn nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff räumte Chase am Strafraumeck Oladapo Afolayan. Schiedsrichter Felix Brych zeigte auf den Elfmeterpunkt.

Eggesten trat an und zielte hoch in die Tormitte. Alexander Nübel im VfB-Tor spekulierte aber richtig und blieb einfach stehen (53.). In der Folge zog sich St. Pauli wieder in die Verteidigung zurück und ließ den VfB anrennen. Doch wie schon in der ersten Halbzeit fand Stuttgart kaum ein Durchkommen. Bis zur 68. Minute, als Enzo Millot aus zentraler Position zum Abschluss kam, aber genau auf Torwart Nikola Vasilj zielte.

Afolayan verpasst die Entscheidung

Zehn Minuten vor dem Ende hätte dann Afolayan beinahe für die Entscheidung gesorgt. Bei einem Hamburger Konter ließ er im Eins-gegen-Eins erst Yannik Keitel aussteigen, stand frei vor Nübel, traf aber nur den Pfosten (80.).

So blieb es eine Abwehrschlacht für den FC St. Pauli. Doch die Hamburger schafften es, dem VfB keine gefährlichen Chancen mehr zu erlauben und fuhren so den Auswärtssieg ein.

Stuttgart muss nach Augsburg

Der VfB Stuttgart muss am 16. Spieltag zum FC Augsburg (12.01, 15:30). Der FC St. Pauli empfängt Eintracht Frankfurt (11.01, 15:30 Uhr)