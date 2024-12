Mit dem Toreschießen tut der FC St. Pauli sich hingegen sehr schwer. Die Kiezkicker stellen mit nur elf Toren die geteilt schwächste Offensive der Bundesliga (zusammen mit Schlusslicht Bochum). Kein einziges Team in der Bundesliga blieb an den ersten 14 Spieltagen dermaßen häufig torlos wie die Hamburger (bereits acht Mal). Und kein anderer Bundesligist kommt auf so einen niedrigen Expected-Goals-Wert (13.2). Zum Vergleich: der xG-Wert der Stuttgarter ist mit 26.6 mehr als doppelt so hoch.

Insbesondere auswärts ging für die Hamburger nicht viel. Der FCSP hat fünf der sieben Bundesliga-Auswärtsspiele der Saison 2024/25 verloren (zwei Siege). Kurios ist aber, dass die beiden Punktgewinne in der Ferne beide in Baden-Württemberg erzielt wurden. Am 5. Spieltag gewann St. Pauli mit 3:0 in Freiburg und am 9. Spieltag mit 2:0 bei der TSG Hoffenheim. Beim VfB Stuttgart hingegen haben die Kiezkicker in bis dato elf Bundesliga-Gastspielen noch nie zuvor gewonnen (ein Remis, zehn Niederlagen).