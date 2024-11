Liveticker Hertha BSC wählt einen neuen Präsidenten: Die Mitgliederversammlung jetzt im Liveticker Stand: 17.11.2024 10:53 Uhr

Die Mitglieder von Hertha BSC treffen sich am Sonntag zur Mitgliederversammlung. Der wichtigste Tagesordnungspunkt im City Cube der Berliner Messe: die Wahl eines neuen Präsidenten. Alle Entwicklungen können Sie hier im Liveticker verfolgen.

"Ein wichtiger Tag für unseren Verein"

So beschreibt die Hertha-Faninitiative "1892hilft" die Mitgliederversammlung des Klubs und die Wahl eines neuen Vereinspräsidenten.

10:50 Uhr: Einlass beginnt

Die Tore des City Cube sind geöffnet und die Fans strömen bereits zahlreich in den Saal. Hertha erwartet auf der heutigen Mitgliederversammlung eine Rekordbeteiligung von rund 4.000 Teilnehmern. Sie alle wollen ihr Kreuz für einen neuen Präsidenten machen und somit die Zukunft des Vereins mitgestalten. Dem Anlass entsprechend tragen die meisten blau-weiße Fanartikel, egal ob Trikots, Trainingsjacken, Schaals oder Mützen.

Was wünschen sich die Hertha-Fans?

Was erhoffen sich die Hertha-Fans von ihrem neuen Präsidenten? Unsere Social-Media-Kollegen haben nachgefragt.



Guten Morgen!

Herzlich willkommen zum Liveticker von der Mitgliederversammlung von Hertha BSC. Das Programm der Veranstaltung im City Cube der Berliner Messe wird bestimmt von der Wahl eines neuen Vereinspräsidenten. Zehn Monate nach dem Tod des früheren Präsidenten Kay Bernstein stellt sich das Präsidium des Klubs neu auf. Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt ist die Vorstellung des aktuellen Finanzberichts. Dieser soll noch vor der Wahl des Präsidiums präsentiert werden. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr.



Die fünf Präsidentschaftskandidaten von Hertha BSC im Check Am Sonntag entscheiden Herthas Mitglieder, wer in die großen Fußstapfen des verstorbenen Kay Bernstein tritt. Hinter Interimspräsident Fabian Drescher hat sich ein buntes Quartett von Herausforderern gesammelt. Ein Vergleich.mehr

Insgesamt gehen fünf Kandidaten ins Rennen um den Präsidentenposten bei Hertha. Als großer Favorit gilt der ehemalige Vize- und derzeitige Interimspräsident Fabian Drescher. Der gebürtige Berliner predigt mit Nachdruck den von Vorgänger Bernstein eingeschlagenen sogenannten "Berliner Weg" und will diesen fortsetzen. Mehr zu Drescher lesen Sie hier.



Der größte Konkurrent Dreschers dürfte Unternehmer Uwe Dinnebier sein. Dem 61-Jährigen gehören in Berlin knapp zwei Dutzend Autohäuser. Dinnebier versteht Hertha in erster (und vermutlich auch zweiter) Linie als Unternehmen, das es zu optimieren gilt. Wenig überraschend dominieren die Finanzen seine Herangehensweise an ein mögliches Präsidentenamt – und auch seine harsche Kritik an Fabian Drescher. Mehr dazu lesen Sie hier.



Der jüngste Kandidat ist Stepan Timoshin. Mit seinen 23 Jahren machte er sich zuletzt in den Boulevardmedien als "Sneaker-Millionär" einen Namen. Mit klaren Worten und rauem Ton kritisiert er Herthas Führung und seine Mitbewerber. Er bemängelt deren (fehlende) Hertha-Leidenschaft und sagt: "Hertha BSC ist der schlimmste Sanierungsfall, ein Saustall, der in Ordnung gebracht werden muss." Mehr zu Timoshin lesen Sie hier.

Das Bernstein-Paradoxon Fünf Kandidaten bewerben sich um das Präsidentenamt von Hertha BSC und damit um die Nachfolge von Kay Bernstein. Dabei ist eine ganz spezielle Anforderung kaum zu erfüllen. Von Ilja Behnischmehr

Wolfgang Sidka ist den Hertha-Fans nicht erst seit seiner Präsidentschaftskandidatur ein bekannter Name. Ganze 237 Spiele absolviere er ab Mitte der 1970er-Jahre für die "Alte Dame". "Als Spieler war ich ein Teamplayer. Diesen Teamgeist möchte ich auch bei Hertha einbringen", sagt er über seine Kandidatur. Mehr zu seinen Zielen lesen Sie hier.



Olaf Brandt gilt als umstrittener Außenseiter. Der 55-Jährige betreibt "Ollis Imbiss" am Olympischen Platz, hat sich zuletzt aber vor allem als Corona-Maßnahmen-Kritiker mit Beziehungen in die "Reichsbürger"-Szene einen Namen gemacht. Herthas Fahne trage er im Herzen, sagt er. Sein bescheidenes Ziel als Präsident: die deutsche Meisterschaft für Hertha bis 2030. Mehr zu Brandt gibt's hier.

Sendung: rbb24 Abendschau, 16.11.24, 19:30 Uhr