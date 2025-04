Handball-Bundesliga Handball-Bundesliga: Füchse Berlin gewinnen Spitzenspiel in Kiel Stand: 16.04.2025 20:45 Uhr

Die Handballer der Füchse Berlin haben im Kampf um die Meisterschaft einen wichtigen Sieg gefeiert. Im Duell bei Verfolger THW Kiel setzte sich die Mannschaft von Jaron Siewert nach einer guten Leistung verdient durch.

Die Füchse Berlin haben ihre Chancen auf den Gewinn der Deutschen Meisterschaft am Mittwochabend erheblich erhöht. Der Tabellenführer der Handball-Bundesliga gewann beim THW Kiel mit 36:34 (18:14) und setzte sich so vom Verfolger und frischgebackenen Pokalsieger ab. Für die Füchse war es bereits das elfte Spiel in Folge, in dem sie ungeschlagen blieben.



Viel Tempo im ersten Durchgang

Die 10.000 Zuschauer in der Kieler Halle sahen zu Beginn eine ausgeglichene Partie. In der Anfangsphase hatten beide Teams noch einige Ungenauigkeiten in ihrem Spiel, sodass sich keine Mannschaft nennenswert absetzte. Die Berliner kamen in den ersten Minuten insbesondere durch Kreisläufer Mijajlo Marsenic aber verlässlich zu Toren.



Nach knapp zehn Minuten nahm die Partie dann erstmals Fahrt auf. Beide Mannschaften spielten nun mit deutlich mehr Zug zum Tor. Da aber auch die Torhüter - Nationalkeeper Andreas Wolff auf Seiten der Kieler und Dejan Milosavljev im Berliner Kasten - früh anfingen teils spektakulär zu halten, entwickelte sich schnell eine Partie mit allen Zutaten für ein gutes Handball-Spiel.



In dem die Füchse mit der Zeit immer dominanter wurden: Bis zur Pause bauten die Berliner ihre Führung auf ein komfortables 18:14 aus. Hätte die Mannschaft von Jaron Siewert eine doppelte Zeitstrafe für Kiels Emil Madsen besser ausgenutzt, hätte der Vorsprung zur Halbzeit sogar noch höher sein können.

Füchse bleiben cool

Zu Beginn des zweiten Abschnitts kämpften sich die Gastgeber dann aber zurück. Milosavljev schaffte es kaum noch, die Hände an den Ball zu bekommen, sodass Kiel nach 38 Minuten wieder auf einen Treffer dran war. Siewert reagierte und schickte den jungen Lasse Ludwig für den Stammkeeper aufs Parkett.



Das zeigte Wirkung: Die Effizienz der Kieler nahm nach gut 40 Minuten wieder ab. Zwar hatte auch Berlin in dieser Phase einige Probleme in der Offensive, konnte die Führung aber dennoch halten. Kiel gelang es nicht, diese ernsthaft anzugreifen, was mit fortschreitender Spieldauer immer häufiger Murren in der Halle auslöste.



Das schienen die Füchse zu spüren - sie wurden wieder dominanter. Insbesondere Welthandballer Mathias Gidsel zeigte wie so oft in dieser Saison eine mitreißende Leistung, auch Marsenic am Kreis blieb treffsicher. Doch Kiel ließ sich nie ganz abschütteln, sodass es zwar bis zum Ende eng blieb, die Berliner Führung aber nie kippte. Die Füchse feierten am Enden einen verdienten wie wichtigen 36:34-Sieg in Kiel.



Schon am Sonntag (15 Uhr) steht für die Füchse Berlin das nächste Topduell im Meisterschaftsrennen an. In der Max-Schmeling-Halle trifft das Team dann auf Hannover-Burgdorf. Der rbb zeigt die Partie live im Stream und im Fernsehen.



Sendung: rbb24, 16.04.2025, 21:45 Uhr