Fußball-Regionalliga Nordost Fußball-Regionalliga: Viktoria Berlin geht beim Greifswalder FC unter

Der FC Viktoria 1889 Berlin ist am Dienstagabend mit einer herben Niederlage beim Greifswalder FC ins neue Jahr gestartet. Am 16. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost mussten sich die Hauptstädter mit 1:4 geschlagen geben.

Ex-Viktoria-Stürmer Benyamina netzt zweimal

Ogechika Heil brachte Greifswald in der 14. Minute in Führung. Viktorias Enec Küc glich bereits drei Minuten später aus, doch durch Tore von Osman Atilgan (26.) und Ex-Viktoria-Stürmer Soufian Benyamina (Foulelfmeter, 40.) gingen die Berliner mit einem 1:3-Rückstand in die Halbzeitpause. Benyamina netzte in der 66. Minute erneut und setzte somit den 4:1-Schlusspunkt.



Mit 21 Punkten aus 17 Spielen belegt Viktoria den 13. Tabellenplatz der Regionalliga Nordost, hat allerdings noch zwei Nachholspiele gegen den Chemnitzer FC und VFC Plauen zu absolvieren.

