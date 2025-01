Fußball-Regionalliga Fußball-Regionalliga: Miren Ćatović wird neuer Frauen-Cheftrainer bei Viktoria Berlin Stand: 08.01.2025 08:11 Uhr

Die Frauen des FC Viktoria Berlin haben einen neuen Cheftrainer. Wie der Regionalligist am Mittwoch mitteilte, wird Miren Ćatović das Team in die Rückrunde führen. Der 35-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2026 beim Club aus Lichterfelde. Zuvor war der Fußballlehrer zweieinhalb Jahre Cheftrainer der Frauen des FC Ingolstadt.



Er tritt die Nachfolge von Dennis Galleski an, von dem sich die Himmelblauen Anfang Dezember nach 18 Monaten im Amt getrennt hatten. Die ambitioniert aufgestellten Viktoria-Frauen stehen nach der ersten Hälfte der Saison auf Rang zwei der Regionalliga Nordost, drei Punkte hinter der Zweitvertretung von RB Leipzig.

Trainingsstart am 19. Januar

Ćatović ist A-Lizenzinhaber und schöpft aus langjähriger Erfahrung in seiner Trainerlaufbahn, die in seinem Heimatland Serbien begann. Es folgten Stationen im Raum Regensburg, bevor er ab 2019 beim bayerischen SV Burgweinting tätig wurde. Zuletzt verantwortete er in der 2. Bundesliga die Frauen des FC Ingolstadt in Doppelfunktion als Trainer und sportlicher Leiter.



"Miren bringt wertvolle Expertise aus der 2. Bundesliga mit und überzeugt durch seine Spielidee, mutigen und dominanten Fußball zu spielen. Das passt perfekt zu unserer Vision. In einem intensiven Auswahlprozess hat er sich zudem durch seine persönlichen Werte und seinen modernen, teamorientierten Führungsansatz ausgezeichnet, was die Spielerinnen entscheidend voranbringen wird", kommentierte Viktorias sportliche Leiterin Catharina Schimpf die Verpflichtung des neuen Coachs.



Die Zusammenarbeit zwischen Ćatović und dem Team beginnt mit dem Trainingsstart am 19. Januar. Sein erstes Pflichtspiel an der Seitenlinie steht am 12. Februar im Viertelfinale des Berlin-Pokals an. Wenige Tage später folgt das Nachholspiel gegen Fortuna Dresden in der Regionalliga Nordost. Mit einem Sieg in dieser Partie hätte Viktoria die Möglichkeit, punktgleich an die aufstiegsberechtigte Tabellenspitze heranzurücken.

