Fußball-Regionalliga Fußball-Regionalliga: BFC Dynamo verliert in Chemnitz, Luckenwalde holt Punkt gegen Halle

Fußball-Regionalliga: BFC Dynamo verliert in Chemnitz, Luckenwalde holt Punkt gegen Halle Stand: 08.03.2025 16:31 Uhr

Die Fußballer des BFC Dynamo haben in der Regionalliga Nordost beim Chemnitzer FC verloren. Am Samstag unterlagen die Berliner 1:2 (0:2) im Stadion an der Gellertstraße. Damit zieht Chemnitz (7., 34 Punkte) am BFC (9., 33 Punkte) in der Tabelle vorbei.

Alle Tore von Chemnitzer Spielern

Bei den Gastgebern fehlten Kapitän Tobias Müller und Leon Damer mit einer Gelbsperre. Trotzdem ging Chemnitz bereits in der 12. Minute in Führung. Keeper Daniel Adamczyk spielte einen Abschlag bis in den Sechzehner. Jongmin Seo nahm den Ball an und beförderte ihn ins leere Tor. Später erhöhte Seidel zum 2:0 aus Sicht der Chemnitzer (36.). In der Nachspielzeit konnte der BFC Dynamo dann doch noch einen Treffer feiern – dank eines Eigentors von Ole Schiebold (90.+1).

FSV Luckenwalde holt Remis

Der Tabellenvorletzte Luckenwalde erspielte sich einen Punkt gegen den Halleschen FC. Am Samstagmittag endete die Partie 1:1 (1:0).



Phillipp Kühn traf kurz vor der Pause zum 1:0. Der 22-Jährige ließ Gegenspieler Burim Halili erst mit einem Hackentrick ins Leere laufen und netzte dann an Luca Bedel vorbei ein (45.). Den Gästen gelang der Ausgleich nach einem Freistoß, den Luckenwalde nicht klären konnte. FSV-Keeper Florian Palmowski faustete den Ball direkt zu Serhat Polat, der aus fünf Metern traf (77.).

