Fitness Fitness: Wo man in Berlin vor interessanter Kulisse einfach Sport treiben kann Stand: 07.09.2024 18:50 Uhr

Auch wenn die Sommertage ab kommender Woche vorerst gezählt sind - draußen fithalten kann man sich immer noch. An einigen malerischen Orten in Berlin ist das besonders einfach. Eine Auswahl. Von Shea Westhoff

An interessanten Orten interessante Sportarten treiben, ohne großen Aufwand - in Berlin hat man die Qual der Wahl. Von Skaten am Flughafen bis Pingpong in der City ist einiges möglich.

Kreuzberg: Boule am Paul-Lincke-Ufer

Wo reichen sich die zeitlose Schönheit des südfranzösisches Flairs und die eher vorübergehende Schönheit der Hipster-Mode die Hand? Klar, auf den Boule-Plätzen am Kreuzberger Paul-Lincke-Ufer. Auf mehreren Kiesbahnen kann man hier mit den schweren, silbernen Kugeln zum Wurf ausholen. Als Kulisse fungieren vorüberziehende, sehr individuelle Personen (alle tragen Kappe), die entlang des Landwehrkanals flanieren und wahrscheinlich auf dem Weg zum Flohmarkt sind.



Personenanzahl: mind. zwei



Nötiges Equipment: Boule-Set



Nice to have: Sekt

imago images 0259159775

Tiergarten: Tischtennis im Grünen

Die Kelle schwingen, mitten in der Hauptstadt, und gleichzeitig in die Idylle abtauchen? Das geht, im Tiergarten. Wer ein Herz für Pingpong und Botanik hat, ist hier richtig. Im grünen Herzen der Hauptstadt finden sich zahlreiche Tischtennisplatten, die abseits des Trubels zum entspannten Match einladen.



Personananzahl: zwei



Nötiges Equipment: Tischtennissschläger und -ball



Nice to have: Windstille

Prenzlauer Berg: Streetball im Jahnsportpark

Der Profi-Basketballklub Alba Berlin und die Senatsverwaltung haben vor sechs Jahren allen mehr oder weniger ambitionierten Streetballern der Stadt einen großen Dienst erwiesen, als sie auf dem Gelände des Jahnsportparks nicht weniger als drei Ganzfeld-Courts eröffneten. Der Boden aus robustem Hartgummi, die Körbe gut in Schuss, einer der Plätze ist sogar überdacht - eine Basketball-Anlage mit Vorbildcharakter.



Personenanzahl: alleine hingehen, den Gewinner fordern, zocken



Nötiges Equipment: Basketballschuhe



Nice to have: Boom-Box

Bild für Bild: Die 12 besten Fitness-Tipps Wer krank ist, will gesund werden. Wer gesund ist, will es bleiben. Doch das heißt auch: den Körper fit halten - Muskeln, Gelenke, Knochen. Was hilft wirklich? Und wem hilft was? Klicken Sie sich durch - Bild für Bild, Tipp für Tipp!mehr

Tempelhof: Skaten auf dem Tempelhofer Feld

Der beliebte Skatepark "Vogelfreiheit" befindet sich vor der außergewöhnlichen Kulisse des ehemaligen Tempelhofer Flughafens, nahe des Südost-Eingangs zum Tempelhofer Feld. Aus Steinblöcken wurden hier mehrere sogenannter "Obstacles" errichtet, also Elemente wie Bordsteinkanten, Quader, Schrägen, auf denen es sich für Brettpiloten hervorragend skaten lässt.



Wer beim Skaten lieber die Seele baumeln lassen will, kann einfach auf dem ehemaligen Rollfeld bzw. auf dem Skater-Rundweg um das Feld herum Strecke machen.



Personananzahl: eine



Nötiges Equipment: Skateboard/ Rollerskates/ Rollschuhe und Helm natürlich



Nice to have: Pflaster

Ein Calisthenics-Sportler trotzt im Monbijoupark der Schwerkraft

Mitte: Pumpen im Freien mit Calisthenics

Calisthenics, also das Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht, hat den urbanen Raum längst erobert und liegt auch in der Hauptstadt im Trend. In Berlin-Mitte ist der Sport besonders gefragt: Dort stehen 17 Anlagen zur öffentlichen Nutzung bereit - zum Beispiel im pittoresken Monbijoupark, der zwischen den belebten Hotspots Friedrichstraße und Hackescher Markt liegt.



Personananzahl: eine



Nötiges Equipment: -



Nice to have: Fitness-Trinkflasche mit Griff

Schlachtensee: Joggen, ins Wasser hüpfen

Der Schlachtensee ist der schönste See des Stadtteils Schlachtensee, vielleicht sogar in ganz Berlin. Wer sich morgens auf die Beine macht und um den See joggt, kommt möglichen Besuchermassen zuvor. Die Streckenlänge von gut fünf Kilometern ist moderat. Und nach getaner Anstrengung ins kühle Gewässer hüpfen - was kann man mehr wollen? Wer sich weiter auspowern möchte, kann noch einen Abstecher zur nahegelegenen Krummen Lanke machen (und dort hineinspringen).



Personananzahl: eine



Nötiges Equipment: Laufschuhe



Nice to have: Handtuch

Sendung: rbb24 Inforadio, 06.09.2024, 10:15 Uhr